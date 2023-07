INNengine : e-Rex, l’invention d’un moteur innovant à « un temps » et multicarburants

Aujourd’hui, de nombreux pays adhèrent à l’idée de la transition vers des carburants alternatifs plus propres. Cependant, face au manque d’infrastructures de ravitaillement, les automobilistes hésitent encore à s’y engager. En 2022, 814 stations à hydrogène sont en service dans le monde, dont 254 en Europe. Pourquoi acheter une voiture à hydrogène, si l’on risque ensuite d’avoir des difficultés à faire le plein ? C’est la crainte de certains automobilistes. Basée à Grenade, en Espagne, la start-up INNengine tient à résoudre cette contrainte non négligeable. Elle a compris qu’il est important d’offrir aux clients la possibilité de conduire propre, tout en évitant les problèmes de ravitaillement en carburant alternatif. En effet, depuis trois ans, ses ingénieurs développent un moteur à « un temps », qui serait compatible à essence et à hydrogène. Ils ont annoncé divers autres avantages de l’e-Rex. Explications.

Comment est conçu ce nouveau moteur à « un temps » ?

Sur son site web, ce fabricant espagnol explique que ce moteur n’est ni un « deux temps » ni un « quatre temps ». Il le considère, en effet, comme un « un temps ». Celui-ci comprend une chambre de combustion avec huit pistons divisés en deux groupes de quatre pistons, disposés face à face. De chaque côté, les tiges fixes situées derrière les pistons opposés pressent sur la plaque-bielle en forme de vague. Cette pression entraîne la rotation de cette plaque-bielle et libère en douceur les pistons, avec moins de bruits et de vibrations. La start-up affirme que cette conception à pistons opposés lui a permis de fabriquer un moteur plus petit (une taille réduite de 55 %) et plus léger (un poids réduit de 70 %). De plus, il serait sans problème d’émissions, car il ne se sert pas d’huile pour se lubrifier ou se refroidir. Outre cela, les zones lubrifiées sous pression sont situées à l’écart de la chambre de combustion.

Quelles sont ses applications possibles ?

L’entreprise INNengine a déclaré que son nouveau moteur constitue une solution « multicarburant ». Il serait en mesure de s’adapter à différents carburants, notamment les essences classiques et les carburants propres, dont l’hydrogène. Avec sa conception compacte et sa faible consommation, il pourrait être intégré dans des véhicules électriques ou hybrides afin d’améliorer leur autonomie. Il permettrait de réduire la taille et le poids de la batterie électrique nécessaire pour alimenter un VE. D’ailleurs, au cours de longs voyages, lorsque la batterie est à plat, l’automobiliste aurait le choix de passer à l’hydrogène ou à l’essence. Cette possibilité d’utiliser de l’essence est essentielle en cas d’absence de station de pompage d’hydrogène dans certaines régions.

Au-delà des applications automobiles, le moteur e-Rex pourrait aussi être incorporé dans les groupes électrogènes, dans les avions légers ou sur les bateaux. Actuellement, la start-up met également au point une version de moteur plus petite (125 cm³) pour les drones ou les petits générateurs de secours pouvant être rangés dans le coffre d’un VE.

Revenons au modèle e-Rex d’environ 500 cm³ qui produirait approximativement 125 ch. Il est à souligner que le fabricant n’a pas encore révélé les capacités réelles de ce moteur. Cet élément est toutefois important afin de s’assurer de la viabilité de ce type de projet dans le secteur automobile. Pour avoir plus d’informations sur cette nouvelle technologie, rendez-vous sur Innengine.com.