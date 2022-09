Intelligence Artificielle : l’intégralité des images et le contenu audio de ce film ont été générés par une IA

L’IA est au cœur d’un nouveau projet qui s’annonce aussi fascinant que prometteur. Comme le relate Futurism, un technophile du nom de Fabian Stelzer utilise des programmes informatiques dotés d’une intelligence spectaculaire pour créer un film de science-fiction inspiré des années 70. Ce qui est d’autant plus intrigant, c’est le fait que cet entrepreneur technologique basé en Allemagne affirme ne posséder aucune connaissance ou expérience de base en cinéma et en IA. Son œuvre, intitulée « Salt », utilisera ainsi des contenus générés exclusivement par l’intelligence artificielle, excepté sa propre voix.

Des teasers vidéo pour un avant-goût

Le film comportera donc des effets audio et visuels basés sur des modèles d’art génératif. Pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblera son film, Stelzer a publié des teasers vidéo via compte Twitter. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les résultats sont tout à fait surprenants. Le film relate la découverte d’une planète avec une « prolifération de sel bizarre ». En fait, l’initiateur du projet ne se considère pas comme un artiste. Il a suivi une formation universitaire en neurosciences. En revanche, il espère que son travail incitera d’autres personnes à explorer le potentiel de l’IA en matière de création cinématographique.

« Aussi important que l’invention de la photographie »

Stelzer pense que l’intelligence artificielle jouera un rôle important dans le cinéma à l’avenir. « Nous sommes vraiment à l’aube d’une nouvelle ère », a-t-il indiqué. Et d’ajouter : « pour moi, c’est aussi grand que l’invention de la photographie, et pour être honnête, peut-être aussi grand que l’invention de l’écriture. » En ce qui concerne les outils utilisés par le créateur de Salt, la liste inclut entre autres des applications telles que DALL-E 2, Stable Diffusion et Midjourney. À noter que ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de ces plateformes basées sur l’IA. Certaines d’entre elles ont déjà permis à des personnes sans aucune compétence artistique de créer rapidement des images dignes de l’œuvre d’un spécialiste.

Un scénario choisi par le public

Pour générer des images et du son à l’aide des outils mentionnés ci-dessus, Stelzer a expliqué qu’il n’avait qu’à saisir des descriptions textuelles de ce qu’il souhaitait avoir comme résultat. Cela incluait les effets spéciaux et les décors du film. Compte tenu justement de ce concept, l’entrepreneur technologique allemand laisse le public voter (sur Twitter) sur la façon dont l’histoire du film se poursuivra après chaque chapitre. Selon lui, « toutes les grandes choses commencent comme des expériences » et nous ne pouvons que l’encourager à aller plus loin dans son projet !