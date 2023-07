Jerrycan LifeSaver, l’invention d’un bidon innovant capable de purifier 20 000 l d’eau potable

Vous êtes adeptes du bivouac ou du camping « sauvage » ou vous envisagez un séjour pour apprendre les techniques du survivalisme ? Lorsque l’on pratique ce type d’activités, le nerf de la guerre, c’est évidemment l’eau potable. En théorie, on peut survivre 30 jours sans manger, trois jours sans boire et trois minutes sans respirer. En situation de survie ou lors de catastrophes naturelles, il est donc essentiel de trouver de quoi hydrater notre corps. Or, il est impensable, voire dangereux, de boire l’eau d’une rivière ou d’un étang sans l’avoir fait bouillir ni l’avoir filtrée. Pour ce faire, il existe des jerricans qui permettent de purifier l’eau afin de la rendre potable. Nous vous proposons de découvrir le Jerrycan LifeSaver®, un robuste et portable système de filtration d’eau qui peut purifier des milliers de litres d’eau potable. Un bon plan puisqu’il est actuellement en promotion sur plusieurs sites marchands. Découverte.

Le Jerrycan LifeSaver®, qu’est-ce-que c’est ?

Avec le Jerrycan LifeSaver®, vous pouvez filtrer l’eau pour la boire, cuisiner ou même vous laver, en ajoutant la douchette LifeSaver en option. Vous n’avez pas besoin de chlore, car le système de filtration supprime les contaminants sans altérer le goût de l’eau. Les principales caractéristiques comprennent la suppression des virus, des bactéries et des kystes à des taux élevés, conformément aux normes Mil-Spec et NSF P248. De plus, le jerrycan peut produire jusqu’à 20 000 l d’eau potable et dispose d’une cartouche filtrante remplaçable. Il possède une contenance de 18,5 l et permet donc un apport en eau potable pour plusieurs personnes. Le centre d’information sur l’eau (CIEAU) recommande de boire entre 1,3 l à 2 l d’eau par jour et par personne.

Comment fonctionne le Jerrycan LifeSaver® ?

Le Jerrycan LifeSaver® est conçu avec la technologie FailSafe, qui empêche l’eau de passer une fois que les membranes de filtration sont bloquées, assurant ainsi la sécurité des utilisateurs. Son utilisation est intuitive : remplissez le jerrycan, pompez l’eau et buvez. Aucune mesure ni de temps d’attente ne sont nécessaires. De plus, l’eau filtrée est exempte de goût désagréable comme lors de l’utilisation de chlore ou de dioxyde de chlore. Ce jerrycan est également adapté aux environnements les plus exigeants, grâce à son boîtier robuste.

Il réduit la turbidité de l’eau glaciaire, trouble ou boueuse, fournissant ainsi les besoins quotidiens en eau pour une période de 2 à 3 ans. De plus, il est sans BPA ni BPS, assurant la sécurité des matériaux utilisés. Les données techniques du Jerrycan LifeSaver® incluent une ultrafiltration (UF) qui supprime les virus, les bactéries et les kystes à des taux élevés. Il dispose aussi d’une cartouche filtrante remplaçable, une fois les 20 000 l d’eau filtrée, ce qui vous laisse voir venir assez largement !

Quelques détails supplémentaires à connaître et l’offre promotionnelle en cours

Afin de vous aider dans le choix de votre jerrican, sachez que celui-ci pèse un peu moins de quatre kilos, un poids certain lorsque l’on doit effectuer de longues heures de marche. Cependant, il reste un accessoire essentiel pour les randonneurs et adeptes des stages de survie en pleine nature ! Du côté des températures extérieures, il s’adapte à de nombreuses situations, même les plus extrêmes, puisqu’il fonctionne de 0° C à 50° C.

Vous pouvez acheter ce Jerrycan purificateur d’eau 20 000 l, avec 15 % de réduction, actuellement chez Nature et Découverte (bleu) ou Decathlon (noir) au prix de 322,91 € au lieu de 379,90 €. Une autre offre est également en cours sur ce type de jerrican, chez Leroy Merlin en kaki, avec un prix de vente de 314,92 € au lieu de 419,90 €.