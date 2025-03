K-Tchak, l’invention d’un étonnant broyeur de végétaux Low-tech, 100 % manuel

Comme à chaque printemps, le retour au jardin s’annonce difficile ! Les thuyas auront grandi, les herbes auront poussé, et les jardiniers devront retrousser leurs manches, et évacuer des déchets verts en quantité parfois astronomique ! Imaginez maintenant, un broyeur de végétaux qui ne consomme ni essence, ni électricité, mais qui vous permet tout de même de réduire vos déchets verts en un paillage fin et efficace. Un rêve pour les jardiniers écolos ? Pas du tout, c’est le pari réussi du K-Tchak, un broyeur 100 % manuel et fabriqué en France. Inspiré du hache-paille d’antan, cet outil a été modernisé pour offrir plus de sécurité, de confort et d’efficacité. Et, apparemment, il est difficile de s’en passer lorsque l’on y a « gouté ». De plus, son utilisation est tellement intuitive qu’il suffirait de quelques essais pour en maîtriser parfaitement la manivelle. Je vous embarque à sa découverte.

Un broyeur écolo et polyvalent

Le K-Tchak fonctionne uniquement grâce à la force de vos bras. Pas de moteur, pas de bruit assourdissant, pas de pollution : un simple coup de manivelle et hop, vos déchets verts sont broyés. Il est capable de trancher une large variété de matériaux : paille, bois, jonc, taillis, herbes fraîches et même du carton ! Vous avez un vieux tas de branchages que vous ne savez pas comment recycler ? Avec le K-Tchak, vous les transformez en paillage ou en compost en un rien de temps. Son bras de levier, combiné à un volant d’inertie et un ressort compensateur, facilite le mouvement et apporte stabilité et fluidité à la coupe. Résultat : même un enfant de cinq ans peut l’utiliser sans difficulté.

Maniable et sécurisé

Le K-Tchak a beau peser 175 kg, il reste facile à déplacer grâce à ses deux roues increvables. Vous pouvez le faire rouler jusqu’au fond du jardin sans effort, même sur un terrain légèrement accidenté. Besoin de le stabiliser avant de broyer ? Pas de souci, ses pieds rétractables assurent une fixation solide. Une fois en place, plus rien ne bouge, ce qui permet de travailler en toute confiance. Et, côté sécurité, tout a été pensé : une structure en acier robuste, des carters de protection et une lame en acier spécial traitée thermiquement pour garantir une coupe nette sans danger.

Un atout pour le jardin

Pourquoi vouloir broyer ses déchets verts ? Tout simplement parce qu’un paillage bien fait est un allié précieux au jardin. En déposant ces petits morceaux autour de vos plants, vous facilitez leur décomposition, enrichissez le sol et limitez la prolifération des mauvaises herbes. En été, cela permet aussi de garder l’humidité du sol plus longtemps et d’économiser de nombreux arrosages. Avec le K-Tchak, vous pouvez même régler la longueur de coupe (de 0 à 60 mm) et adapter la vitesse en fonction de la dureté des matériaux. Par exemple, pour des matières tendres comme les jeunes tiges de courgettes, vous pouvez accélérer la cadence, tandis que pour du bois plus dur, il suffit de ralentir et d’utiliser la vitesse adaptée.

Un indispensable pour les jardiniers et les permaculteurs ! Avec son prix de 1 980 €* disponible sur lafabriculture.fr, ce broyeur est un investissement, certes, mais il est conçu pour durer et permet d'économiser sur l'achat de paillage tout en valorisant vos déchets verts.

*Le prix a été relevé le 21 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.