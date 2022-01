La dématérialisation de plus en plus à la mode

Que ce soit les entreprises où même les particuliers, nous sommes tous confrontés à la dématérialisation. Il s’agit tout simplement du remplacement d’un contenu physique par un contenu numérique. Cette dernière présente de nombreux avantages, au point que de nombreuses entreprises utilisent cette technologie.

De plus en plus de services dématérialisés

De nombreuses entreprises proposent des services dématérialisés et ces derniers ont même tendance à se diversifier. Bien évidemment, certains d’entre eux sont connus de tous. C’est par exemple le cas des services de vidéo et de streaming à la demande, qui se sont fortement développés ces dernières années. Toutefois, la dématérialisation a également conquis de nombreux secteurs d’activités. C’est par exemple le cas des secteurs bancaires et de l’assurance. C’est notamment parce que c’est une technologie qui offre de nombreux avantages.

Elle permet par exemple d’augmenter fortement la productivité et d’éviter toute perte de temps inutile, que ce soit pour l’entreprise ou pour les clients. Par exemple, il n’est maintenant plus nécessaire pour les clients d’attendre plusieurs jours pour recevoir leur contrat, qu’ils reçoivent par email, au bout de seulement quelques minutes.

En outre, c’est aussi une méthode bien plus sécurisée, notamment parce qu’elle réduit le risque de perte des documents. C’est une technologie qui est notamment utilisée par certaines entreprise, qui exerce dans le secteur de l’assurance. La dématérialisation leur permet de proposer des services très complets à des prix parfaitement compétitifs, tout en facilitant au maximum les démarches de ses clients, bref, une assurance 0 paperasse, 0 prise de tête.

La dématérialisation dans le fonctionnement des entreprises

Si on parle de dématérialisation pour les contenus et les services proposés aux clients, cette technologie est très importante dans le fonctionnement des entreprises. D’ailleurs, elle est de plus en plus utilisée en interne, notamment parce qu’elle offre de nombreux avantages. L’un des principaux d’entre eux est économique. La plupart des documents internes ne sont en effet plus imprimés et ne sont disponibles que depuis un poste informatique. Cela permet non seulement d’éviter de les imprimer, mais aussi de les stocker. De plus, ces économies vous permettent également de faire un geste écologique. La dématérialisation peut aussi permettre aussi de faciliter la diffusion de l’information. Il est en effet devenu facile de partager des informations entre collègues, par exemple grâce à l’envoi de mails groupés, d’applications dédiées ou d’espace de travail partagé. Enfin, cette technologie permet également de gagner en efficacité et en commodité. Il n’est maintenant plus nécessaire de passer des heures à chercher le dossier d’un client, ce dernier étant aussitôt accessible depuis un ordinateur.

La dématérialisation dans l’audiovisuel

Si elle est également très présente dans le monde de l’audiovisuel, mais aussi du jeu vidéo, la dématérialisation lui offre certains avantages. C’est également un type de service auquel nous sommes habitués et qui rentre peu à peu dans les mœurs, notamment grâce au principe d’abonnement. En effet, aussi bien dans l’audiovisuel que dans le secteur des jeux vidéo, on retrouve des services par abonnement, qui permettent à ses clients d’accéder à du contenu dématérialisé. L’avantage de ces formules est que le prix est généralement très attractif et permet d’accéder à un contenu assez colossal. C’est un service qu’on retrouve par exemple sur des plateformes de streaming légales telles que Netflix, Disney + ou Prime Vidéo, mais aussi avec des formules de jeux vidéo telles que le Xbox Game Pass ou le PS Now. La dématérialisation de ces contenus offre plusieurs avantages à leurs secteurs respectifs. La dématérialisation permettant de réduire les coûts, cela donne l’opportunité à de petites structures de pouvoir créer du contenu à moindre coût. Par exemple, dans le secteur des jeux vidéo, cela a permis le développement des jeux indépendants, certains d’entre eux, tels que Minecraft, Hadès ont connu un succès retentissant et des ventes similaires à celles de certains jeux de gros studios. En outre, c’est aussi un excellent moyen de s’assurer que ces contenus restent disponibles, étant moins soumis à la vétusté que les supports physiques. Par exemple, certains films sont maintenant presque introuvables, puisqu’ils ne sont disponibles qu’en cassette vidéo.

En conclusion

La dématérialisation est une technologie qui s’est largement répandue au sein des entreprises. C’est notamment parce qu’elle offre de nombreux avantages. Par exemple, elle permet de faciliter les tâches administratives aux clients, qui reçoivent alors leurs documents, par exemple un contrat d’assurance, bien plus rapidement. En outre, elle permet aussi d’améliorer l’efficacité au travail, tout en réduisant les coûts et en faisant un geste écologique. Enfin, c’est une option très intéressante pour les entreprises de l’audiovisuel et de nombreuses entreprises de ce secteur l’utilisent pour proposer du contenu à leurs clients.