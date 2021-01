La Tovertafel : un dispositif lumineux qui permet aux malades d’Alzheimer d’interagir avec leurs proches !

Ces derniers mois, nous avons beaucoup parlé de l’isolement de nos anciens, dans les EHPAD à cause de l’épidémie meurtrière qui a décimée cette population. Nos anciens, nos mémoires, nos souvenirs ! Lorsqu’ils sont touchés par des maladies neuro-dégénératives telles que la maladie d’Alzheimer, les interactions avec les autres et avec les proches deviennent compliquées. Et parfois, elles deviennent même impossibles.

Une innovation absolument géniale peut cependant les aider à interagir avec leur entourage : La Tovertafel ! Un dispositif très ingénieux qui propose des jeux sans aucun objectif de victoire pour ne pas mettre la personne en échec… Une projection lumineuse qui encourage le patient à interagir directement depuis la table où il est assis. Présentation.

La Tovertafel Original c’est quoi ?

La Tovertafel est une innovation de soin qui passe par le JEU ! Destinée à des personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, elle permet de garder le lien souvent très distendu entre la personne et ses proches ou soignants. Elle se présente comme un petit projecteur qui se fixe au-dessus d’une table ou d’un sol et va projeter des jeux directement sur la table. Les jeux lumineux projetés ne nécessitent pas de compréhension des règles du jeu. Ainsi le patient peut jouer comme il l’entend en réalisant un puzzle virtuel ou simplement en tapant de la main sur un ballon quand il apparaît !

Briser l’isolement, le principal objectif de la Tovertafel !

Les jeux proposés brisent l’apathie et stimulent la personne à jouer avec les autres personnes présentes. Les objets colorés projetés sur la table invitent le patient à interagir, mais parfois aussi à se raconter quand un objet apparaît. Il n’y a pas besoin de proposer le jeu, la simple projection des objets sur la table déclenche immédiatement les interactions.

Les jeux de la Tovertafel sont conçus avec les personnes concernées directement. Chaque jeu est testé et personnalisé en fonction des besoins réels des personnes qui, à termes, l’utiliseront au quotidien. Grâce à la Tovertafel plusieurs stimulations interviennent pour le patient : physique, cognitive, sociale et émotionnelle par des expériences mêlant : l’image, le son, le toucher, la réminiscence ou l’empathie.

Interview des deux co-fondateurs de MJ Innov, Max Bayle et Jonathan Arnaud, distributeurs exclusifs de la Tovertafel :

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

La Tovertafel est arrivée en France par l’intermédiaire de deux amis de longue date : Jonathan et Max, co-fondateurs de MJ INNOV. Max découvre cette innovation et en parle immédiatement à Jonathan qui a toujours travaillé dans le secteur médico-social : ADAPEI et EHPAD. Ce dernier, touché de près par la maladie d’Alzheimer avec ses grands-parents, tombe également sous le charme ! Après de longs mois de discussion avec Active Cues, les créateurs de la Tovertafel aux Pays-Bas, MJ INNOV naît en mai 2018. MJ INNOV devient le partenaire exclusif d’Active Cues en France. Chez MJ INNOV, nous sommes animés par la volonté d’améliorer la qualité de vie et la qualité des soins dans les établissements de santé !

Q : Parlez-nous de votre projet :

Notre projet est de procurer du bonheur aux personnes qui sont touchées par la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ainsi qu’à celles qui présentent des déficiences intellectuelles. La Tovertafel permet de rompre l’apathie et de recréer du lien social chez les personnes âgées mais aussi chez les adultes ayant des déficiences intellectuelles comme l’autisme par exemple. En effet, la Tovertafel permet de créer du mouvement chez ces personnes et permet donc une augmentation de leur activité physique. Il est très important pour le corps d’être actif régulièrement pour diminuer la perte de la masse musculaire ou encore pour entretenir leur indépendance fonctionnelle. La Tovertafel permet de vraiment relaxer les personnes et réduit également la déambulation liée à la maladie d’Alzheimer.

Q: Comment vous est venue cette idée ?

Un ami de Max lui a fait connaître cette innovation. Il en a par la suite parlé à Jonathan qui travaillait dans le secteur médicosocial et dont les grands-parents étaient touchés par la maladie d’Alzheimer. Ils ont par la suite décidé de contacter Active Cues et de tenter leur chance pour faire venir la Tovertafel en France.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Le message que l’on souhaite transmettre à travers nos actions est de ne pas laisser les personnes qui présentent des maladies cognitives ou des déficiences intellectuelles de côté, car elles sont encore capables de faire beaucoup de choses si elles sont accompagnées. Nous voulons également montrer que les moments de bonheur en EHPAD, FAM/MAS ou autres foyers spécialisés peuvent être nombreux et créés en compagnie de la Tovertafel. Il s’agit également d’un outil de médiation qui sert également au personnel soignant, et qui peut les aider dans leurs tâches quotidiennes.

Q : Un mot de la fin pour conclure ?

Notre Tovertafel est un outil magique qui procure de vrais moments de bonheur chez les personnes avec des déficiences intellectuelles ou des maladies comme l’Alzheimer, et son efficacité peut se constater dès la première utilisation. Elle permet aux résidents, au personnel soignant ainsi qu’aux familles de créer des liens et de partager de beaux moments.

Une innovation absolument nécessaire !

Nous sommes tombés sous le charme de cette Tovertafel, qui peut également être utilisée sous la forme « UP » pour les personnes déficientes intellectuelles. Nous connaissons personnellement cette maladie d’Alzheimer, qui prive le patient et ses proches de dialogue ou d’interaction. Capter l’attention d’un malade d’Alzheimer relève parfois d’une mission quasi impossible. En projetant des ballons lumineux, le patient tentera d’attraper ou de pousser l’objet, voire même de l’envoyer à son voisin.

La Tovertafel se destine plus particulièrement aux établissements pour personnes âgées, et les équipes de MJ Innov accompagnent les établissements dans la mise en place du dispositif. Si vous avez un proche ou que vous travaillez dans ces établissements, n’hésitez pas à soumettre la Tovertafel, c’est une vraie innovation qui permettra aux malades, non pas de guérir, mais de mieux vivre cette satanée maladie !