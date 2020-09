Le livre La Face Cachée de l’Intelligence Artificielle vient de sortir, et il va en étonner plus d’un !

L’intelligence artificielle tout le monde en parle sans vraiment savoir de quoi ça parle ! Que ce soit en médecine, en informatique ou même dans la vie de tous les jours, cette nouvelle forme d’intelligence est partout. Boussad ADDAD, chercheur au sein d’un laboratoire privé d’intelligence artificielle vient de publier le premier livre francophone qui aborde l’intelligence artificielle.

Enfin, une analyse précise et concrète des pouvoirs et des limites de cette intelligence artificielle dont on parle tant. Son livre, intitulé « La Face Cachée de l’Intelligence Artificielle » plonge dans l’affaire Cambridge Analytica et nous explique comment l’opinion ou les élections peuvent être manipulées par l’Intelligence Artificielle. Surprenant et presque inquiétant !

Dans ce livre, l’auteur explique ce qu’est l’Intelligence Artificielle avec des exemples concrets. Il en analyse les bénéfices mais aussi les risques de l’utilisation de cette intelligence. On y trouve aussi des défis clairement expliqués où l’on ne soupçonne même pas son utilisation.

Une projection en 2036 en fin d’ouvrage !

En fin d’ouvrage, on peut découvrir une fiction qui nous transporte en 2036… Un aperçu fictif (ou pas) de ce qui nous attend, nous, humains dans 16 ans seulement… Un monde technologiquement très avancé mais tout aussi fragile qu’en 2020… Surprenant !

Boussa Adad explique l’intelligence artificielle comme jamais explorée auparavant. Une intelligence artificielle accessible à tous sans en avoir conscience. Il explique aussi la géopolitique de l’Intelligence Artificielle ou comment elle peut être utilisée dans la guerre sino-américaine actuelle. Avant les armes étaient réelles, aujourd’hui elles sont artificielles mais bien plus performantes finalement car silencieuses ! De là à penser que certaines élections ou affaires financières sont manipulées par l’Intelligence Artificielle, il n’y a qu’un pas ! Une lecture vraiment enrichissante pour tous les passionnés en tout cas !