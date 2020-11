Le mythique Polaroïd fête ses 72 ans aujourd’hui, découvrez l’histoire de cette innovation !

Si l’on vous dit appareil photo instantané, normalement vous pensez immédiatement à une marque : Polaroid ! Aujourd’hui cela fait 72 ans jour pour jour que le premier appareil photo instantané a été mis en vente ! L’occasion de revenir sur un procédé révolutionnaire à l’époque où développer une pellicule photo argentique pouvait prendre des semaines !

Tout le monde se souvient de cet appareil au bruit si caractéristique de la photo qui sort de l’appareil… Puis l’attente, puis la révélation. Aujourd’hui cela peut paraître ringard avec le numérique mais les photos Polaroïd gardent leur charme et les appareils de la marque existent toujours même si, évidemment, ils ont évolué avec le temps et la technologie.

L’Histoire de Polaroïd

C’est un scientifique et réalisateur industriel, Edwin Land, qui est à l’origine de cet appareil photo révolutionnaire. En 1932, il conçoit une théorie novatrice sur la polarisation. Grâce à un polarisant artificiel sous forme d’un filtre, il intéresse beaucoup les industriels et notamment Kodak, pour qui il met au point des polarisants pour caméras. En 1937, il fonde sa propre entreprise : Polaroïd Corporation.

Après diverses expériences en matière de cartographie, viseurs ou matériel de navigation, Land se consacre à la photo instantanée. Il explique que sa fille de 3 ans voulait voir les photos de suite… Il a donc exécuté ses désirs enfantins. En 1947, devant les membres de l’Optical Society America, il présente un prototype du futur Polaroïd… Quelques mois plus tard, le 26 novembre 1948 le premier appareil instantané Polaroïd est mis en vente !

Comment fonctionne le Polaroïd ?

A l’époque, le premier Polaroïd pesait environ 2 kilos et les images étaient en noir et blanc. Pour fonctionner, le négatif (surface sensible) est exposé puis mis au contact du papier sensible. Les deux feuilles sont pressées par deux rouleaux dans lequel coule un liquide qui développe et fixe l’image. Un système plus qu’ingénieux pour l’époque… En 1950, il introduit le temps de pose automatique, et 13 ans après la pellicule couleur.

Une lente descente puis un regain en 2001

A cause de l’arrivée de la photo numérique, Polaroïd doit se restructurer ! En 2007, ils arrêtent la production des appareils à développement puis en 2009, celle des films instantanés. Depuis cette date, même si la firme se lance dans le développement d’imprimantes mobiles, elle n’oublie pas ce qui a fait son succès : le mythique SX 270. Noël à la maison mais avec un POLA en cadeau en voilà une chouette idée ! Et peut-être l’occasion de montrer aux plus jeunes, qu’il existe d’autres techniques que le transfert Bluetooth du smartphone à l’imprimante !

