L’invention d’un dispositif qui aspire les particules fines de caoutchouc provenant des pneus

Chaque année, plus de 6 millions de tonnes de particules toxiques provenant des pneus de nos véhicules se retrouvent dans la nature. Ces éléments polluent non seulement le sol, mais aussi l’air et les cours d’eau. En effet, chaque fois qu’un conducteur freine, accélère ou prend un virage, les pneus de voiture s’usent, produisant des résidus dangereux pour l’environnement et la santé. Ce phénomène doit être pris au sérieux, d’autant plus que, selon une étude, les particules de pneumatiques polluent l’air 2000 fois plus que les gaz d’échappement des voitures modernes. Avec la montée en puissance des voitures électriques, le problème risque de s’aggraver.

Aspirer les poussières de pneu

Pour les fondateurs de la jeune entreprise britannique The Tyre Collective, bien que le moteur des véhicules électriques soit dépourvu d’émission, cela ne signifie pas que ces engins ne polluent pas la planète quand ils roulent. Bien au contraire, leur augmentation en nombre constitue une menace potentielle du fait de l’abrasion de leurs pneumatiques. Chaque jour, une voiture produirait près de 2 g de particules de caoutchouc. Face à ce désastre, la start-up fondée en 2020 par trois jeunes chercheurs a inventé un dispositif qui a pour rôle d’aspirer les poussières de pneu. L’approche adoptée par The Tyre Collective consiste ainsi à réduire la pollution des pneus à la source pour préserver l’environnement.

Une percée significative

L’équipe a découvert que les petits fragments qui se détachent des pneus sont chargés électriquement du fait du frottement avec la route. Leur solution, qui est en instance de brevet, utilise ainsi la force électrostatique pour capturer les résidus de gomme et d’autres matières mesurant entre 0,3 et 136 microns. En plus de ce mécanisme, le dispositif s’appuie aussi sur le flux d’air généré par le mouvement du véhicule pour remplir son rôle. D’après ses concepteurs, celui-ci peut récolter près de 60 % de toutes les particules arrachées par la route au pneumatique, ce qui représente une percée majeure dans la lutte contre la pollution par les microplastiques et l’abrasion des pneumatiques.

« Transformer la pollution en produits »

Une fois collectés, les résidus sont triés à l’aide d’un procédé chimique et sont recyclés. En effet, avec son invention, la jeune entreprise britannique veut « boucler la boucle » et transformer ainsi « la pollution en produits ». Les particules recyclées pourraient par exemple, être utilisées dans la fabrication de nouveaux pneus, de panneaux insonorisants, de semelles de chaussures ou encore de bitume. Les fondateurs de The Tyre Collective, qui sont issus du Royal College of Art et de l’Imperial College de Londres, comptent collaborer avec d’autres chercheurs afin d’améliorer leur concept. Le concept est en financement participatif. Plus d’infos : thetyrecollective.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .