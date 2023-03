L’invention d’une feuille artificielle pouvant produire de l’électricité

L’humanité ne manque pas d’imagination en matière de recherche de solutions pour produire de l’énergie de façon plus efficace et plus propre. Preuve en est, un grand nombre de chercheurs travaillent sur des projets visant à développer de nouveaux procédés de production d’hydrogène. Les recherches ayant pour but d’augmenter le rendement des panneaux solaires se multiplient, elles aussi, comme les initiatives en matière de développement d’hydroliennes. Sheng-Chun (Angus) Chang, élève de l’école Northfield Mount Hermon dans le Massachusetts, aux États-Unis, fait partie de ces jeunes qui s’intéressent de près aux énergies vertes. Et c’est visiblement pour cela qu’il a créé une feuille artificielle pouvant faire office de batterie.

Une invention découlant d’une expérience d’enfance

Selon les explications du jeune inventeur, il a conçu le dispositif en s’inspirant d’une expérience d’enfance qui consistait à utiliser les plantes d’intérieur purificatrices d’air de sa famille pour produire de l’électricité. La batterie de Chang intègre des microalgues ainsi qu’une couche métallique suspendues dans de l’hydrogel. D’ailleurs, le lycéen a mené la plus grande partie du processus de développement de la feuille dans leur maison familiale. Il ne s’attendait pas à ce que son invention devienne populaire. Pourtant, celle-ci a impressionné les membres du jury du prestigieux concours Regeneron organisé par la Society of Science.

Une batterie durable à base de microalgues

Chang a qualifié son invention de feuille artificielle, du fait qu’elle comprend une microalgue unicellulaire connue sous le nom de chlorella. Cette dernière a la particularité d’être hautement conductrice. Ce qui permet au courant électrique de circuler convenablement. Dans la foulée, la batterie durable à base de microalgues peut photosynthétiser de l’oxygène. Le choix de l’hydrogel découle du fait que le jeune inventeur devait trouver une substance ayant une excellente capacité de rétention d’eau et une bonne perméabilité à l’air. Cela garantit effectivement la survie de la microalgue.

Une puissance proche de celle d’une pile standard

Dans sa forme actuelle, la batterie de Chang est aussi puissante qu’une pile AA. Le jeune inventeur prévoit encore des améliorations afin d’améliorer entre autres le rendement. Le coût moyen de fabrication de la feuille artificielle est d’environ trois dollars. Il faut savoir qu’au lieu de chercher la gloire, Chang veut avant tout conscientiser les gens sur la nécessité d’inventer de nouvelles solutions écologiques afin de mieux combler nos besoins énergétiques. « Je sais que ce concours est très compétitif. Je veux faire connaître cette idée aux personnes ; c’est ce qui est important pour moi, pas le résultat » a-t-il déclaré.