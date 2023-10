Mais au fait, c’est quoi une climatisation adiabatique ?

Nous approchons de l’hiver, et le rafraîchissement de l’air intérieur n’est plus réellement d’actualité. Il n’empêche que le réchauffement climatique continue son œuvre et que les températures grimpent de plus en plus tôt et sont de plus en plus hautes. Si vous avez enduré des températures caniculaires cet été, il est probable que vous n’envisagiez pas l’été 2024 de la même façon. Vous envisagez donc l’installation d’une climatisation, mais ignorez quelle option choisir.

Comment fonctionne une climatisation adiabatique ?

La climatisation adiabatique est un système de refroidissement qui fonctionne grâce à l’eau pour rafraîchir l’air de manière naturelle. Pour mieux comprendre le fonctionnement d’une climatisation adiabatique, il faut imaginer son corps mouillé sur lequel souffle un vent frais. Si nous avons l’impression de fraîcheur, c’est parce que l’eau qui ruisselle sur notre corps s’évapore en laissant une sensation de fraîcheur. Dans un système de climatisation adiabatique, c’est un peu comme si l’on mouillait une grosse éponge. L’air chaud rencontre l’éponge humide, et l’eau s’évapore peu à peu. Lorsque l’eau s’évapore, elle prend de la chaleur à l’air. Cela a pour effet de refroidir l’air qui entre dans le système de climatisation. Cet air plus frais est ensuite soufflé à l’intérieur de la maison, du bureau ou de l’endroit où le système est installé.

La climatisation adiabatique, un système écologique

Les systèmes de climatisation classiques fonctionnent souvent avec du gaz réfrigérant. Sur ce point, des efforts ont été réalisés par les fabricants, qui, auparavant, utilisait de gaz polluant. Désormais, les climatisations à gaz utilisent le gaz réfrigérant R-32, « un HFC pur, qui n’appauvrit pas la couche d’ozone et a un faible potentiel de réchauffement global ». Cependant, c’est toujours un gaz qui est utilisé, et même s’il est moins dangereux pour la couche d’ozone, il reste une matière chimique que la climatisation adiabatique permet d’éliminer de son intérieur. La climatisation adiabatique n’utilise pas de produits chimiques spéciaux pour refroidir l’air. Elle se sert simplement de l’évaporation de l’eau. Ce type de climatisation est considéré comme plus économe en énergie, car elle n’a pas besoin de beaucoup d’électricité pour fonctionner. Elle utilise l’eau, une ressource renouvelable, pour rafraîchir l’air.

Quels sont tous les avantages de la climatisation adiabatique ?

Puisque le principal élément de fonctionnement de la climatisation adiabatique est l’eau, elle est un moyen naturel de rafraîchir l’air. La sensation laissée par une climatisation adiabatique est semblable à celle de l’air rafraîchi après une pluie d’été. De plus, comparée à d’autres systèmes de climatisation, la climatisation adiabatique consomme moins d’électricité. Et, puisqu’elle n’utilise aucun produit chimique pour fonctionner, elle est évidemment plus respectueuse de l’environnement. Elle n’émet aucun gaz, mais uniquement de la vapeur d’eau. Par ailleurs, il en découle un air frais, propre, sans odeur potentielle de gaz. Ce système est aussi plus sûr, puisqu’il n’utilise aucun gaz réfrigérant, vous écartez, de fait, les risques d’explosion, par exemple. Du côté de l’entretien, elle est aussi moins compliquée à maintenir en bon état qu’une climatisation traditionnelle. Seuls les filtres et le système d’humidification doivent régulièrement être nettoyés. Enfin, la climatisation adiabatique s’adapte à tous les climats, même si elle est plutôt recommandée dans les régions sèches, à très sèches. Un dernier atout pour la climatisation adiabatique : celui de maintenir un taux d’humidité constant à l’intérieur, et donc d’éviter les ennuis liés à un air trop sec.

Quels sont les inconvénients de la climatisation adiabatique ?

La climatisation adiabatique a quelques inconvénients à considérer. Tout d’abord, elle dépend de la sécheresse de l’air pour bien fonctionner, ce qui signifie qu’elle est plus efficace dans les zones où l’air est sec. Dans des régions très humides, elle peut avoir du mal à refroidir l’air de manière efficace. De plus, elle a besoin d’une source d’eau continue pour humidifier l’air, ce qui peut entraîner une augmentation de la facture d’eau. Même si elle nécessite moins d’entretien qu’une climatisation à gaz, les filtres doivent être nettoyés, et les pompes à eau doivent être vérifiées régulièrement pour garantir son parfait fonctionnement. La climatisation a aussi des limites en termes de refroidissement, il sera, par exemple, impossible de lui demander d’abaisser la température comme le ferait une climatisation traditionnelle.

Comme nous vous l’avons dit, elle est plus adaptée aux climats très secs. En effet, dans des régions déjà humides, elle peut considérablement augmenter le taux d’humidité à l’intérieur et rendre la vie assez inconfortable. Rappelons que l’humidité est l’ennemie des asthmatiques, et des boiseries intérieures ! De plus, ce type de climatisation ne convient pas à tous les bâtiments ou à toutes les situations. Par exemple, dans des environnements très sensibles à l’humidité, comme les salles informatiques, elle peut ne pas être adaptée. De même, dans les régions où les nuits sont très froides, elle n’est pas adaptée pour être utilisée en hiver. Enfin, et c’est assez logique, au vu de sa technologie, l’installation d’une climatisation adiabatique coûte plus cher qu’une climatisation classique. Source : https://neujkf-deltaneu.com/global/fr