Makrobat, l’invention d’une extension universelle qui ajoute une troisième paire de roues aux tracteurs

Comment entretenir son jardin ou son champ cultivé lorsque celui-ci est vallonné, fait de pentes et de descentes ? Une entreprise turque invente un tracteur à 6 roues, qui pourrait changer la donne. En réalité, l’invention ne concerne pas réellement un tracteur, mais une extension appelée Makrobat, qui peut s’adapter à la plupart des tracteurs. Mise au point par un étudiant stambouliote de 18 ans, cette invention vient former un troisième train de pneus qui peut être déplacé à 360°, et s’adapte à l’endroit où il est nécessaire. Il a aussi la particularité d’avoir deux roues latérales susceptibles d’être contrôlées individuellement. Grâce à ce système innovant, les tracteurs peuvent désormais grimper des pentes de 75 % et s’attaquer à divers obstacles infranchissables à des tracteurs classiques. Découverte.

D’où lui est venue cette idée d’invention ?

Cette invention est celle d’Uluhan Yazici, jeune étudiant vivant à Istanbul, et de son père, Halit Yazici, électricien de métier. Lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois en Turquie, le Makrobat a été salué comme une véritable innovation dans le domaine de l’agriculture. Le jeune inventeur explique qu’il a eu l’idée de créer le système Makrobat pour aider à prévenir les accidents de tracteur, assez courants en Turquie. Le pays comporte plusieurs terrains accidentés et de nombreux agriculteurs meurent en exerçant leur métier. Ayant été victime lui-même d’un accident de tracteur avec son père et son frère, le jeune homme a décidé d’inventer un dispositif qui permettrait de gagner en sécurité. L’accident de tracteur a été le catalyseur de l’invention.

Le Makrobat, qu’est-ce que c’est ?

Ce système permet à la troisième paire de roues de se déplacer de l’avant vers le milieu et jusqu’à l’arrière. Grâce à cet élément, le tracteur peut également grimper à 1,5 m de hauteur, sans rampe. Cela permettrait de réduire la consommation de carburant comme l’explique l’inventeur, dans une interview accordée au journal Supercarblondie. Le prix a été fixé à environ 700 $, afin qu’il soit accessible à un grand nombre d’agriculteurs.

Dans les faits, le Makrobat peut pivoter autour de son propre axe, à 360°, sans que le tracteur puisse se retourner. Il ne recule pas sans contrôle et offre un meilleur freinage. Le Makrobat peut aussi permettre de sortir d’endroits inextricables avec un tracteur classique, car il offre une meilleure prise sur le terrain. L’inventeur explique aussi que le Makrobat aide à traverser des fossés jusqu’à la moitié de sa hauteur sans tomber. Évidemment, ils arrivent tout aussi bien à travailler sur des terrains parfaitement plats.

Pourquoi le Makrobat est-il innovant ?

Cette invention turque a été imaginée pour des terrains escarpés. Or, la plupart des engins agricoles sont pensés pour des terrains plats. La création de l’extension a été imaginée sur une pente de 60 %, permettant de l’ajuster aux terrains difficiles. En d’autres termes, concevoir le matériel différemment proposerait des engins plus adaptés et plus sécurisés. Makrobat ne se destine pas seulement au milieu agricole, il peut aussi être utile dans des domaines comme la sécurité, le service aux personnes handicapées ou lors de catastrophes naturelles. Assurément, lors du récent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, un engin de ce type aurait peut-être pu permettre de gravir les montagnes de gravats. Une invention originale à suivre à l’avenir, non ? Plus d’informations : vimaksan.com