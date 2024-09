E-Horse, un étonnant tracteur agricole électrique et solaire qui carbure à l’énergie du soleil

Comment réduire les émissions polluantes et le coût des combustibles dans l’agriculture et notamment sur les machines agricoles ? Le coût des carburants avait provoqué, en début d’année en France, la colère du monde agricole, et de nombreux blocages des routes pour se faire entendre. Les revendications étaient diverses, mais le coût des carburants faisait partie des inquiétudes des agriculteurs, entraînant, inévitablement, une baisse de leurs revenus. Utiliser l’énergie solaire pour leurs machines deviendra indispensable dans les années à venir. Aux Pays-Bas, les préoccupations sont semblables à celles des Français. Cependant, un agriculteur néerlandais, Bastian van der Veen, pourrait changer la donne avec le tracteur E-Horse, un tracteur électrique solaire, conçu en collaboration avec le fabricant de machines Boessenkool. Présentation.

Un tracteur agricole zéro émission

L’énergie solaire, gratuite et renouvelable, est l’avenir de notre quotidien et de notre planète. Le tracteur E-Horse propose désormais une alternative durable aux tracteurs traditionnels fonctionnant au gas-oil. Ainsi, il offre aux agriculteurs une nouvelle solution pour réduire les coûts liés aux carburants, et contribue aussi à la réduction des émissions de CO₂ dans l’agriculture.

Un tracteur électrique bardé de panneaux solaires

L’idée de Van der Veen repose sur l’utilisation de l’énergie solaire, une ressource renouvelable et propre. Concrètement, le tracteur ne dispose pas uniquement d’un moteur électrique, comme de nombreux tracteurs actuels. Il intègre, en plus, des panneaux solaires installés directement sur le tracteur. Dans les faits, l’E-Horse fonctionne avec une batterie de 20 kWh et est équipé de huit panneaux solaires, avec une capacité d’extension à douze. Ces panneaux permettent au tracteur de capter l’énergie directement du soleil, assurant entre six et huit heures d’autonomie pour les tâches agricoles comme le binage, l’ensemencement et bien d’autres tâches nécessaires à l’exploitation.

Jusqu’à 8 heures de fonctionnement

Un tracteur n’est pas une voiture de rallye, l’E-Horse atteint néanmoins une vitesse de 13 km/h en circulation, et de 8 km/h en vitesse de travail. Une vitesse pensée pour optimiser la consommation d’énergie. En termes de maniabilité, le tracteur se dote une transmission intégrale et une direction intégrale, même si la majorité des ajustements de trajectoire se fassent avec les roues avant. Le siège du conducteur est positionné au-dessus de l’essieu arrière, protégé par les panneaux solaires. Le contrôle du véhicule se fait par un joystick unique, avec une option de direction automatique via un système GPS intégré, facilitant ainsi l’opération. Le tracteur électrique solaire E-Horse est déjà commercialisé par l’intermédiaire du fabricant : Boessenkool. Son prix est fixé à 110 000 $ soit approximativement 98 600 €, un prix assez raisonnable, au regard des qualités de la machine.

Le futur tracteur fonctionnera, lui, à l’hydrogène

Les concepteurs ne se sont pas arrêtés au tracteur solaire ! Le succès de l’E-Horse ayant été fulgurant, l’inventeur travaille déjà sur une version améliorée du E-Horse. Ce prochain modèle sera plus grand et, plutôt que de se reposer sur des panneaux solaires, il sera alimenté par une pile à hydrogène, une technologie encore plus prometteuse pour les véhicules électriques. Pour le moment à l’état de concept, il nous est impossible de savoir si la version à l’hydrogène sera, un jour, commercialisée, mais cela reste fort probable. Et, vous ? Que pensez-vous de l’utilisation de l’énergie solaire pour les machines agricoles ? Bonne ou mauvaise idée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .