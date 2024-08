L’invention « quantique » de Sandia Labs va enterrer le GPS tel que nous le connaissons

Le GPS est de nos jours devenu un accessoire courant. On en trouve notamment dans nos appareils portables (smartphones, montres connectées, etc.) et dans nos véhicules. Cependant, pour fonctionner, ces dispositifs de navigation ont besoin des satellites. Un concept qui a donc ses limites, surtout dans le domaine militaire où des systèmes électroniques peuvent être mis en œuvre par les ennemis pour perturber leur fonctionnement. Avec le climat géopolitique actuel, la recherche de dispositifs infaillibles et ultra-précis pouvant se substituer à ces équipements est nécessaire. Et c’est justement pour cette raison qu’une équipe des laboratoires américains Sandia travaillent sur une boussole quantique si précise qu’elle pourrait révolutionner le domaine de la navigation.

La technique de l’interférométrie atomique comme base

Jongmin Lee et ses collègues ont décrit leur projet dans une étude publiée dans la revue Science Advances le mois dernier. Ils affirment avoir réussi à mettre en œuvre une technique appelée interférométrie atomique en s’appuyant sur des composants de micropuces photoniques en silicium. Il faut savoir que cette méthode permet de mesurer l’accélération avec une très grande précision. Dans le cadre de leur recherche, les scientifiques du laboratoire américain ont mis au point un nouveau modulateur photonique au silicium haute performance. Celui-ci a pour rôle de contrôler les faisceaux de lumière dans les circuits d’une micropuce.

Plus efficace, moins encombrant

Pour concevoir une boussole quantique, il faudrait réunir six interféromètres atomiques dans une seule pièce. Et ce qui est intéressant, c’est que l’équipe des Sandia Labs a trouvé un moyen de réduire la taille et le poids du dispositif. Une percée qui devrait également avoir un impact positif sur les coûts. Avec leur nouveau modulateur à bande latérale unique à quatre canaux, les scientifiques pensent pouvoir se passer d’un système laser traditionnel, qui présente l’inconvénient d’être peu efficace et encombrant. En effet, dans un interféromètre atomique, les lasers assurent des fonctions importantes. La nouvelle conception offrirait aussi une plus grande résistance aux vibrations.

Pouvant être produit en masse plus facilement

Par ailleurs, le modulateur photonique à base de silicium nouvellement développé serait plus facile à fabriquer dans la mesure où il peut être produit de la même manière que les puces informatiques classiques. « Nous pouvons fabriquer des centaines de modulateurs sur une seule plaquette de 8 pouces et encore plus sur une plaquette de 12 pouces », a déclaré Ashok Kodigala, scientifique chez Sandia.

No GPS? No problem. 🧭 For the first time, Sandia researchers performed a quantum sensing technique called atom interferometry, an ultra-precise way of providing accurate navigation when GPS signals are unavailable https://t.co/A245LUIODZ pic.twitter.com/L0rtbP39bT — Sandia National Labs (@SandiaLabs) August 20, 2024

Selon les chercheurs du laboratoire américain, cette avancée mènera vers le développement d'une boussole quantique qui permettra de s'affranchir du système GPS conventionnel. Plus d'infos : science.org.