Herband : l’invention d’une bande crantée pour améliorer l’adhérence des tondeuses à gazon

À cette époque de l’année, normalement, vous ne devriez plus tondre votre pelouse. En temps normal, l’herbe se tond de mars à septembre, bien que cette année, nous ayons dû tondre une dernière fois à la fin du mois d’octobre, températures estivales obligeaient. Si vous possédez un terrain en pente ou un peu trop humide à la tonte, vous connaissez sûrement des problèmes de patinage de roues, laissant de vilaines traces, voire ruinant quelques centimètres carrés de pelouse à chaque tonte… Christophe Morin, avec son invention baptisée Herban, compte remédier à ce problème d’une manière très simple. Découverte !

Herband qu’est-ce que c’est ?

Herband est une petite bande crantée, en caoutchouc, qui vient se visser sur la roue de la tondeuse. Elle est capable de s’adapter à différents modèles de tondeuses, puisqu’elle se coupe avec une simple paire de ciseaux à la dimension de chaque roue. Il faut ensuite visser la bande dans la roue d’un côté, puis couper la dimension exacte, et venir fixer l’autre extrémité, bord à bord avec la première. Non seulement le Herband permet à la tondeuse de ne plus patiner, mais elle augmente aussi la durée de vie de la tondeuse, en protégeant ses roues. Roues arrière ou roues motrices, peu importe, vous pouvez l’installer en quelques minutes sur les quatre roues si le cœur vous en dit ! Christophe Morin a fait breveter son produit en 2019 (FR3099892A1) et le commercialise au prix de 49 € la paire, disponible en bleu ou vert, sur le site Herband.

Quelles sont les règles à respecter pour tondre la pelouse ?

Quelle que soit la saison, la tondeuse à gazon émet des nuisances sonores, et il est interdit de la passer durant certaines heures de la journée et du weekend.

Dans la plupart des villes, les horaires autorisés sont :

De 8h30 à 12h et de 14h à 19h en semaine,

De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,

De 10h à 12h le dimanche.

Renseignez-vous auprès de votre mairie, les horaires peuvent légèrement varier, mais ils existent toujours. En tondant hors de ces horaires, vous vous exposez à une amende de 68 € pour nuisances sonores, si l’un de vos voisins venait à se plaindre, ou de 180 € en cas de récidive.

Quand faut-il tondre ou ne pas tondre ?

D’abord, on ne tond pas la pelouse quand il pleut ou juste après une averse. Vous risqueriez d’abimer votre pelouse qui va s’arracher ou lieu de se couper, et votre tondeuse va « bourrer » et se mettre en sécurité. Vous pourriez même serrer le moteur ! Et, si vous utilisez une tondeuse électrique, il est simple de comprendre qu’il vaut mieux éviter de l’utiliser quand il pleut ! À l’inverse, lorsque la sécheresse est présente, il ne faut pas non plus tondre sa pelouse, qui, normalement, ne devrait d’ailleurs pas pousser puisqu’elle a besoin d’eau. En dehors de ces interdictions, il est recommandé de tondre plutôt en fin de matinée, ou début d’après-midi, dès que la rosée n’est plus, et que la fraîcheur du soir n’est pas encore tombée. Mais, l’important est de tondre votre pelouse sur les horaires recommandés et de préférence lorsqu’il fait beau et chaud. Plus d’informations sur herband.fr.