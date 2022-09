Yarbo : un robot multifonction et autonome qui tond la pelouse, déblaie la neige et souffle les feuilles

Dans le jardin, à chaque saison, il y a des tâches à effectuer… Au printemps et en été, il faut tondre la pelouse; à l’automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, et en hiver, c’est la neige qu’il faut déblayer. Nous connaissons tous les tondeuses tractées ou les robots autonomes, et pour les feuilles, les souffleurs ou aspirateurs. Quant à la neige, elle se déblaie généralement à la pelle ! Pourtant, cela pourrait changer grâce à Yarbo, un petit robot modulaire, actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter. Selon son constructeur, il peut tondre la pelouse, souffler les feuilles, et déblayer la neige en toute autonomie… Présentation.

Un robot trois en un !

Vous connaissez déjà les robots autonomes qui tondent la pelouse; ce genre d’appareil intelligent est très pratique à condition d’avoir des terrains plutôt plans et peu d’obstacles sur son chemin… Le robot modulaire Yarbo va donc tondre la pelouse, mais en plus, il va souffler les feuilles mortes et déblayer la neige. Yarbo est un robot de jardinage autonome innovant et universel qui répond à tous les besoins d’entretien du jardin tout au long de l’année. Grâce à sa conception unique, aucun câble périphérique n’est utile. Il n’est donc plus nécessaire d’enterrer des fils ou des câbles dans votre terrain. Nouveau mais puissant, Yarbo peut tondre la pelouse, souffler la neige de l’allée/du trottoir, et souffler les feuilles/débris sur le sol, avec de nombreux autres modules pour ajouter des capacités supplémentaires. Yarbo a été conçu par une entreprise qui a déjà présenté le robot souffleur de neige Snowbot S1 et se compose d’une unité de base motorisée, à chenilles en caoutchouc sur laquelle trois modules peuvent être ajoutés.

Comment fonctionne Yarbo ?

Le module tondeuse s’équipe de deux lames rotatives placées côte à côte qui lui autorisent une largeur de coupe réglable jusqu’à 50.8 centimètres. Il est également possible de régler la hauteur de coupe entre 3 et 10.2 centimètres. Le module souffleur à neige présente une tarière motorisée qui aspire la neige sèche, tassée ou humide jusqu’à 30.5 centimètres de profondeur. Une turbine vient ensuite expulser la neige par une goulotte orientable et réglable située sur le dessus du robot. La largeur de ramassage est de 53.3 centimètres et il peut projeter la neige sur une distance allant de 1.8 à 12.2 mètres. Le module souffleur de feuilles, lui, s’équipe d’une buse de ventilateur qui se trouve sous le robot et qui permet de souffler les feuilles à une vitesse de 192 km/h maximum. La vitesse et le volume peuvent être réglés grâce à l’application dédiée.

Quelques caractéristiques techniques et le prix…

Le robot Yarbo ainsi que ses modules sont étanches (norme IPX6) et peuvent résister à des jets d’eau haute pression. Les trois modules intègrent un radar à ondes millimétriques et une caméra, ce qui leur permet de détecter et d’éviter les obstacles. Il s’oriente grâce à un GPS qui l’aide à déterminer la trajectoire qu’il doit suivre, il n’y a donc pas besoin de câble de guidage. Yarbo peut gravir des pentes jusqu’à 68% et se dote d’une batterie lithium-ion 36V/38,4-A, qui peut fonctionner jusqu’à -30°C, et qui se charge en 2 heures.

Elle peut tenir 90 minutes en mode déblayage de neige et 50 minutes en soufflant les feuilles. Enfin, le Yarbo peut être contrôlé et/ou activé à distance via une connexion 4G, ou manuellement en temps réel via un smartphone connecté en Wi-Fi utilisant son application. Actuellement en campagne sur Kickstarter, il ne s’adresse pas à toutes les bourses: il faudra compter 3699 dollars (environ 3700 €) pour le robot équipé des trois modules en précommande. S’il est financé et commercialisé, il sortira en mars 2023 au prix de vente de 6999 dollars… Plus d’informations : yarbo.com