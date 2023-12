Minealithe : l’invention d’un procédé révolutionnaire par lithosynthèse pour créer des pierres par voie liquide

Extraite de la roche, la pierre à bâtir est une ressource naturelle utilisée dans la construction depuis l’Antiquité. De nombreux temples romains et grecs antiques ont été érigés avec ce matériau durable et solide. Certains d’entre eux subsistent jusqu’à présent. Au Moyen Âge, les architectes employaient des pierres naturelles pour construire divers éléments architecturaux tels que les voûtes, les parements et les colonnes monolithes des cathédrales. Ils avaient développé des techniques de taille de ce matériau, ce qui leur a permis de réaliser des chefs-d’œuvre de style gothique.

Durant la Renaissance, les constructeurs français se servaient des pierres de différentes natures afin de s’adapter aux différents besoins de construction (rues, habitations, bâtiments publiques, églises, etc.). De nos jours, cette ressource est de moins en moins employée dans les gros œuvres en raison de son coût élevé. Mais avec cette invention exceptionnelle, tout pourrait changer complètement. En effet, ce Saint-quentinois a déclaré avoir pu concevoir un procédé de production de pierre rapide et efficace. Découverte.

Le développement de ce procédé

François Waendendries a mené ses travaux de recherche et de développement dans un modeste laboratoire du moulin de Sissy, situé près de Saint-Quentin, dans l’Aisne, en région Hauts-de-France. Lors de son interview avec l’équipe de L’Aisne nouvelle, ce passionné a raconté qu’il a traversé de grandes difficultés avant d’aboutir à cette innovation. Mais malgré ses doutes et son découragement à certains moments, il a continué à persévérer. Il est parvenu à inventer cette technique de production de pierres après plus de 18 ans de travaux, à raison de « 10 h par jour », avec l’aide de sa femme. Cet inventeur a affirmé avoir testé 15 000 échantillons. Selon lui, son concept, baptisé « lithosynthèse », est prêt à être mis à l’échelle. Une usine de production de pierres sera prochainement ouverte à Saint-Quentin.

Le principe de fonctionnement de la lithosynthèse

Ce terme « lithosynthèse » signifie « la pierre obtenue par voie liquide », selon François Waendendries. Ce procédé consiste à reproduire le processus naturel de formation de certaines roches, en associant différents sels minéraux présélectionnés. En effet, le processus s’effectue à basse température et en accéléré. Selon l’inventeur, aucun composant ne devrait être calciné. Cela permet d’éviter un gaspillage d’énergie énorme. Ce Saint-quentinois considère sa nouvelle approche comme « l’invention du siècle ». Celle-ci serait capable de recréer tout type de minéral en quelques heures, sans générer des émissions de CO2. Il est à noter que les roches nécessitent environ 100 000 ans pour se former dans la nature.

Les avantages de ce procédé chimique innovant

Cette approche de production de pierres serait simple à réaliser. Cet inventeur l'a démontré dans son laboratoire. À l'aide d'un simple robot pâtissier, il a mélangé une certaine quantité de poudre calcaire avec un liquide (liant), dont la formule est gardée confidentielle. Selon lui, il lui a fallu 27 ans pour arriver à créer ce liant unique. Il a précisé que les pierres produites artificiellement sont résistantes, vitrifiées, inertes et incombustibles. Ce procédé a un grand potentiel grâce à ses applications très variées, notamment dans la construction, la décoration d'intérieur, la médecine, l'aéronautique, l'automobile, etc. Plus d'informations : aneist.com.