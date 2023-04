Néolithe : l’invention d’un procédé de fossilisation qui transforme les déchets en pierres de construction

Que faire de nos déchets ? Cette question, nous sommes nombreux à nous la poser, alors que le tri des biodéchets deviendra obligatoire le 1ᵉʳ janvier prochain. Et s’il existait un procédé qui permettait de transformer nos déchets non recyclables, non inertes et non dangereux en un nouveau matériau ? Cette idée est celle de Néolithe, une entreprise française qui invente le Fossilisateur, un procédé de fossilisation breveté qui transforme les déchets non recyclables en pierre de construction. En effet, l’entreprise basée à Chalonnes-sur-Loire (49) a inventé ce procédé unique de transformation des déchets. Grâce à cette invention, elle recycle les déchets encombrants et diminue les émissions de gaz à effets de serre, que produit le secteur de la construction. Une pierre deux coups ! Présentation.

Quel est ce procédé inventé par Néolithe ?

Nous ne connaîtrons pas les secrets de fabrication de l’entreprise, mais elle assure pouvoir transformer certains de nos déchets en granulats minéraux, utilisables pour construire de nouvelles structures. Le processus se déroule en trois étapes et le produit fini est une pierre qui agit comme un puits de carbone. Pour chaque tonne de déchets traités, ce sont environ 300 kg de CO₂ qui se retrouvent piégés ! Non seulement, le Fossilisateur réduit l’empreinte carbone du traitement des déchets, mais aussi celui du secteur de la construction. Rappelons que ce secteur est le deuxième plus polluant au monde !

Comment l’agrégat est-il produit ?

Le minéral produit se nomme l’anthropocite. Il peut remplacer le béton, dans la construction d’infrastructures comme les chaussées. Le Fossilisateur est une unité mobile qui s’installe près du lieu d’arrivée des déchets, réduisant ainsi les coûts de transport. Néolithe crée par conséquent une nouvelle vie pour ces déchets, habituellement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération. L’unité mobile a une capacité de traitement de 10 t de déchets par jour et peut transformer ces déchets en pierre de construction en seulement 24 h.

Si l’on fossilisait l’ensemble des déchets ménagers, cela permettrait une réduction de 5 % des gaz à effets de serre, à l’échelle mondiale. Néolithe crée ainsi une nouvelle vie pour ces déchets, habituellement destinés à l’enfouissement ou à l’incinération. Ce procédé a été inventé par un ancien tailleur de pierre qui a fait le lien entre les déchets du Crétacé et nos propres déchets. Il a imaginé un procédé semblable à celui de la fossilisation naturelle pour accélérer le processus. Ce dernier consiste à introduire des liants, puis à produire des pierres grâce à une presse à haute pression. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Néolithe.

La fossilisation naturelle, qu’est-ce que c’est ?

La fossilisation est un processus par lequel des restes d’organismes morts sont préservés dans les roches. Ce processus peut prendre des millions d’années. Cela commence par la mort de l’organisme. Puis vient l’enfouissement naturel de l’organisme vivant, qui protège les restes d’une décomposition rapide et des dégradations causées par l’exposition à l’air. Au fil du temps, les couches de sédiments s’accumulent et exercent une pression sur les restes de l’organisme.

Pendant cette période d’enfouissement, les minéraux peuvent pénétrer dans les restes de l’organisme et remplacer les tissus organiques. Ce processus est appelé minéralisation. Il contribue potentiellement à la préservation en gardant la forme et la structure de l’organisme. Enfin, les mouvements de la terre, les érosions et les plaques tectoniques remontent les restes fossilisés à la surface de la terre.