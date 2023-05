ML System invente une tuile photovoltaïque autonettoyante composée de nanoparticules et de céramiques

Selon l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO), un dessin ou modèle industriel désigne l’apparence de l’ensemble ou d’une partie d’un produit. Cela inclut certaines caractéristiques, dont la forme, les contours, les lignes, les couleurs, la texture, les matériaux et l’ornementation. Ce dessin ou modèle industriel sera admis à l’enregistrement, s’il répond aux critères d’examen définis par l’EUIPO. Grâce à cette procédure, il est protégé sur 5 ans à compter de la date de dépôt (renouvelable jusqu’à 25 ans au total). Récemment, l’entreprise polonaise ML System a obtenu un certificat d’enregistrement de ses nouveaux modèles industriels pour sa tuile solaire, en particulier sa forme et son système de fixation. Nous vous convions à mieux connaître cette innovation ci-après.

Qu’est-ce qui caractérise cette tuile solaire ?

Comme les panneaux solaires conventionnels, ces tuiles photovoltaïques interceptent la lumière du soleil, qui est ensuite transformée en énergie électrique. Les kilowatts produits peuvent être directement utilisés par le bâtiment. Le surplus de production peut être stocké par un système de batteries ou réinjecté au réseau. Cette technologie de toiture innovante est fournie avec un onduleur et un dispositif de protection électrique, affirme Dawid Cycoń, dirigeant de ML System. Elle est composée de nanoparticules métalliques et d’un revêtement en céramique, protégeant sa surface du rayonnement infrarouge, responsable des éventuelles surchauffes. Son rendement énergétique est ainsi maintenu à un niveau élevé pendant de nombreuses années.

Grâce à sa forme, dont le dessin ou modèle industriel est enregistré, ce toit solaire peut être adapté aux tuiles classiques présentes sur le marché. Sa méthode de pose via des vis ou des clous est très similaire à celle des tuiles plates en terre cuite les plus répandues actuellement. Le point de fixation et les trous sont spécialement conçus, ce qui permet de conserver toutes les dimensions et l’espacement des lattes. Cette solution de toiture photovoltaïque est donc compatible avec un grand nombre de bâtiments, voire ceux qui sont classés. Elle peut être utilisée dans le cadre d’une construction neuve ou d’une réhabilitation/rénovation de toit.

Quels sont les points forts de cette solution, selon son concepteur ?

Les scientifiques de cette entreprise polonaise ont effectué de longues années de travail de recherche et de développement afin d’aboutir à la production de ces tuiles photovoltaïques en céramique. Ils ont collaboré avec différents centres de recherche européens. Ils ont bénéficié de précieux conseils fournis par un grand fabricant de tuiles en terre cuite et des experts dans le secteur de la préservation des monuments historiques. Grâce à cela, l’équipe a pu étudier minutieusement tous les détails de ce toit ingénieux. Elle a mis au point un procédé de production unique et breveté, qui permet de faire correspondre avec précision les caractéristiques techniques et esthétiques des tuiles solaires avec celles des tuiles plates en terre cuite. En rénovation, il est possible de reproduire la couleur de la toiture existante.

Cette tuile productrice d’énergie photovoltaïque a subi plusieurs tests rigoureux tout au long de sa conception, affirme son fabricant. Elle présente une meilleure résistance aux intempéries et aux incendies intérieurs. De plus, elle est également étanche à l’air. Avec sa fonction « auto-nettoyage », elle ne nécessite aucun entretien. En effet, cette solution est capable d’éliminer elle-même la poussière, la neige et les impuretés organiques sur sa surface. Outre cela, celle-ci constitue une alternative plus pratique que les installations solaires conventionnelles. Elle réduit la charge que doit supporter la structure du toit. Plus d’informations : Mlsystem.pl