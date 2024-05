ModuleOne : une batterie résidentielle de 1,5 kWh Plug and Play, à brancher simplement sur une prise

La tendance à la hausse du coût de l’énergie incite les ménages à adopter l’énergie solaire. Certains vont même jusqu’à réduire leur consommation énergétique en renonçant à l’utilisation de certains appareils. Cependant, l’utilisation de batteries domestiques peut être bénéfique dans les deux cas. Ces dispositifs permettent de stocker l’énergie excédentaire produite par les modules solaires en vue d’une utilisation ultérieure, lorsque la production est inférieure à la demande. Avec son ModuleOne, MyGrid va encore plus loin en donnant à l’utilisateur la possibilité d’augmenter sa propre consommation d’énergie solaire tout en limitant les pics de consommation qui peuvent entrainer des taxes indésirables. Il s’agit d’une unité de stockage énergétique innovante intégrant une batterie lithium-fer-phosphate de 1,5 kWh.

Un boitier cylindrique

Le ModuleOne est destiné aux applications résidentielles et les utilisateurs vivant en appartement ou dans n’importe quel logement qui ne dispose pas d’assez de place pour installer de grandes batteries domestiques. La batterie électrique ressemble à une énorme canette de 20 cm de diamètre et de 40 cm de haut et pèse 12 kg. Il faut savoir qu’avec cette solution, MyGrid ambitionne de démocratiser la transition énergétique afin de promouvoir un avenir durable et inclusif. Le ModuleOne est considéré comme un excellent moyen de tirer le meilleur parti des sources d’énergie existantes en étant compatible avec l’énergie solaire et celle provenant du réseau.

Facile à utiliser

La batterie de stockage domestique signée MyGrid adopte une conception Plug and Play, autrement dit, pour l’utiliser, il suffit de la brancher sur n’importe quelle prise de courant électrique. C’est d’ailleurs le seul câblage nécessaire puisque le câble est bidirectionnel. Il permet ainsi de recevoir et de renvoyer de l’énergie au réseau. Comme indiqué plus haut, l’accumulateur LiFePO4 intégré accuse une capacité de 1 500 Wh ou 1,5 kWh. Il promet un cycle de vie de 6 000 cycles ainsi qu’une durée de vie de 16 ans. L’entrée AC bidirectionnelle supporte une puissance allant jusqu’à 800 watts.

Pouvant faire office de banque d’énergie

Par ailleurs, le ModuleOne est équipé de deux sorties USB-C de 100 watts ainsi que d’une sortie AC 230 V de 300 watts. Celles-ci permettent de l’utiliser comme powerbank. En plus de son utilité à la maison, le système peut ainsi être utilisé pour alimenter des appareils électriques lors d’un camping (capacité de décharge maximale est de 500 W). Pour couronner le tout, le produit possède une application mobile ainsi qu’une plateforme cloud dédiée. Grâce à ces plateformes numériques intelligentes, il est possible d’optimiser son fonctionnement afin d’augmenter les retombées économiques. Selon MyGrid, le ModuleOne peut aider à économiser jusqu’à 300 € par an sur la facture d’électricité. À noter que la start-up propose sa batterie intelligente au prix de 1650 €. Plus d’infos : mygrid.energy.