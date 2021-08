mySun : un boitier qui combine l’énergie solaire et humaine

Pour sauver la Terre, nous devons revoir nos habitudes. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a entrainé un changement radical en nous apprenant notamment que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Au cours de cette période difficile, les ventes de véhicules électriques, en particulier de deux-roues, ont connu une importante hausse.

Cela témoigne de la volonté des gens à passer au vert afin de renverser la tendance du réchauffement climatique. En effet, plus nous émettons des gaz à effet de serre, plus la situation risque de se compliquer. Cette prise de conscience est d’autant plus nécessaire dans la mesure où les experts prévoient une hausse considérable des températures d’ici 2100 — jusqu’à 6 °C — si rien ne vient à changer.

Un dispositif personnel de production d’énergie verte

Le basculement vers les énergies renouvelables est considéré comme notre seule issue pour protéger et préserver notre planète. C’est justement pour cette raison que le boitier mySun a été créé: il s’agit d’un microgrid (microréseau) qui permet d’avoir de l’électricité grâce à l’énergie solaire et les forces mécaniques déployées par un être humain.

Œuvre de la compagnie canadienne WZMH Architects, le dispositif est en mesure de produire de l’électricité pour alimenter divers objets utiles au quotidien tels que les éclairages et les appareils mobiles. Comme le souligne Yankodesign.com, WZMH Architects s’est associée à des chercheurs de l’Université Ryerson située à Toronto, au Canada, pour mettre au point cette « machine personnelle de production d’énergie verte ».

Suffisant pour éclairer une pièce de près de 30 m² pendant 24 heures

mySun a été conçu pour pouvoir être utilisé avec une grande variété de vélos, dont le solaire Sunrider de WZMH Architects. Pour faciliter son utilisation, il repose sur un système plug-and-play; il suffit de le connecter à la bicyclette pour qu’il produise de l’énergie à mesure qu’on pédale.

Cette énergie est stockée dans une batterie. Étant donné qu’on génère près de 100 à 150 watts de puissance en faisant du vélo stationnaire, le système est suffisamment puissant pour permettre d’éclairer un espace d’environ 28 m² pendant toute une journée.

Un système qui s’annonce pratique

L’aspect pratique n’est pas en reste: ses concepteurs ont fait en sorte que mySun puisse tenir dans les murs d’un appartement. «mySUN peut être intégré dans une communauté de bâtiments alimentés par un courant continu, tous dépendant du même micro-réseau de courant continu. L’énergie verte est alors créée par l’utilisation de panneaux solaires, d’éoliennes ou de vélos électriques, et est stockée dans des packs de batteries qui font partie de mySun », a déclaré à ce propos le directeur de WZMH, Zenon Radewych.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce concept de microgrid basé sur l’énergie photovoltaïque et l’énergie humaine est tout simplement intéressant.

Non seulement le système peut permettre à des milliers, voire des millions de foyers de produire de l’électricité gratuitement, mais aussi, il promet de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc d’une invention qui peut nous aider à diminuer notre empreinte carbone. En bref, les innovations de ce type sont les bienvenues !