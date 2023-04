Nous avons testé le nouveau vélo électrique Lankeleisi ES500PRO version 2023

Vous ne connaissez peut-être pas encore la marque de vélos électrique Lankeleisi. Pourtant, cette marque produit des vélos électriques depuis plus de dix ans, notamment des VTT, des vélos pliants ou des vélos de ville. Ils sont aussi les spécialistes des vélos électriques à pneus larges. Les vélos électriques Lankeleisi sont souvent reconnus pour leurs moteurs puissants, leur longue durée de vie de la batterie et leur durabilité. En 2023, la marque dévoile un nouveau modèle de vélo de ville, le Lankeleisi ES500 PRO. Une nouveauté qui allie puissance et légèreté, mais également performance et vitesse. Un modèle à découvrir absolument si vous envisagez de longs trajets en ville ou sur les chemins de campagne. Présentation.

Présentation du vélo de ville électrique Lankeleisi ES500PRO

Ce vélo électrique se dote d’un moteur sans balais à haute vitesse (48 V 500 W) qui se veut très léger. Grâce à une conception d’engrenage en étoile intégré, le couple est amplifié et le taux de conversion de l’efficacité énergétique est améliorée. Cela se traduit par une consommation d’énergie moins importante et un moteur très silencieux. Ce qui ne l’empêche pas d’être performant, d’améliorer sa vitesse ni de disposer d’une puissance de sortie rapide.

Déballage et montage

Le Lankeleisi ES500PRO est livré avec de nombreux accessoires. On retrouve dans le carton une sonnette de guidon, une paire de clés, un petit antivol pour le protéger des vols d’opportunités, une petite pompe de gonflage, quelques outils, un chargeur 220 V et une notice d’utilisation.

Le montage est relativement simple. Il suffit de fixer la roue avant, le guidon et de visser les pédales. Tout le câblage est déjà réalisé. Comptez une trentaine de minutes si vous êtes à l’aise avec la mécanique de vélo. On gonfle les pneu, on le recharge complètement et il est prêt à l’emploi.

Une batterie ultra-performante pour le Lankeleisi ES500PRO

Avec sa batterie au lithium 18650, le constructeur promet (sur le papier) une vitesse de 130 km en conduite assistée, ou 65 km en assistance électrique pure. Une autonomie conséquente pour un vélo électrique de cette gamme. La batterie dispose d’une alimentation de 48V 14.5ah et s’intègre directement dans le cadre du vélo. Grâce à un bon niveau d’étanchéité (IP54), elle résiste parfaitement aux intempéries qui pourraient vous surprendre lors de vos balades. Cette batterie est également amovible, ce qui permet de la recharger sur une prise électrique et éventuellement de posséder une seconde batterie, pour pallier toute urgence de déplacement. Ne pesant que 4 kg, elle se manipule, se retire et s’insère très facilement dans le cadre du vélo grâce aux clés fournies.

Les autres caractéristiques importantes du vélo Lankeleisi ES500PRO

Pour parfaire cette présentation, il nous faut mentionner un double amortisseur à ressort à huile et une fourche avant verrouillable. Celle-ci procure une expérience confortable, notamment sur les chemins plus escarpés. Elle offre par ailleurs une meilleure résistance aux chocs et aux dérapages parfois incontrôlés.

Enfin, le vélo ES500PRO s’équipe d’instruments intelligents, comme une nouvelle interface interactive écran LCD, un commutateur de vitesse intégré, etc. Notons aussi sa fabrication en alliage d’aluminium 6061 strictement sélectionné, après traitement thermique T4T6, qui lui offre une meilleure résistance à la corrosion et aux impacts.

Prise en main

Le vélo est léger et très maniable. Les poignées du guidon sont ergonomiques et très confortables. Sous la selle, on retrouve également une petite poignée qui permet de le manipuler facilement, c’est très malin.

Le vélo est par ailleurs équipé d’une béquille centrale très pratique. Attention toutefois, ayant un écartement réduit, cette dernière ne permet pas de stationner le vélo sur un terrain trop pentu au risque de le faire tomber.

L’assistance électrique est excellente. Le vélo est vif et l’assistance électrique puissante. Sur la route, le vélo atteindra rapidement ses limites pour la vitesse de pointe malheusement. En effet, le plateau est un trop petit et à 25 km/h, on pédale rapidement dans le vide… À ce sujet, il est important de préciser que le vélo n’est pas certifié EU. En effet, il est possible de dépasser les 25 km/h et une poignée d’accélérations est présente sur le guidon (mais il est possible de la débrancher). Un accessoire et une vitesse de pointe qui ne sont pas autorisés en France, mais uniquement sur les chemins privés.

Un vélo de ville ?

Le vélo Lankeleisi ES500PRO est annoncé comme un vélo de ville, malgré la présence de pneus tout terrain et du système de suspension réglable. Les pneus tout terrain semblent fragiles et pas trop adaptés pour les chemins. Un détail qui n’est pas rédhibitoire, car un bon pneu coute entre 30 et 50 €.

Les caractéristiques techniques du Lankeleisi ES500PRO

Moteur : 500 W.

Batterie : 48 V 14.5 Ah.

Chargeur : 48 V.

Temps de charge de la batterie : de 5 à 6 h.

Autonomie : environ 65 km en mode électrique pur, ou 130 km en mode assisté.

Vitesse maximale : 40 km/h.

Peinture de cuisson électrostatique.

Transmission : Shimano 7 vitesses.

Capteur de vitesse intensif Holzer 12 points.

Compteur intelligent à LED.

Spécifications des pneus : 24 × 2.4.

Cadre en alliage tout aluminium 6061.

Capacité de charge maximale : 330 lbs (environ 150 kg).

Frein à disque.

Jantes en alliage d’aluminium.

Mode électrique pur (5 équipes) Gamme 60-70 km Mode PAS (5 équipes) Gamme 100-130 km.

Éclairage avant : LED Alimenté par batterie.

Poids net : 27 kg.

Conclusion

Le vélo de ville électrique Lankeleisi ES500PRO (2023) est globalement un excellent vélo. Il est léger, maniable et le moteur électrique est puissant et réactif. Le design est très sympathique et conviendra parfaitement pour un usage urbain. Si vous souhaitez l’utiliser sur de petits chemins, je vous conseille fortement de changer (au minimum) le pneu arrière. Il est dommage également que le plateau le plus élevé soit aussi petit, il risque de frustrer un peu les cyclistes confirmés. Toutefois, il conviendra parfaitement aux utilisateurs ayant un mode de conduite plus tranquille. Il est actuellement proposé à 1 299 € au lieu de 1 499 € sur le site officiel de la marque. Un tarif correct au regard de ses caractéristiques et malgré quelques défauts.

Les plus

Un vélo léger.

Un moteur puissant.

Un porte-bagage intégré.

La béquille centrale.

Les moins

Un plateau de vitesse (max) trop petit.

Des pneus qui semblent fragiles.

Non certifié EU.

Je profite de l’offre sur le site officiel.