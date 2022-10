Nyfasi : un designer invente une brosse à cheveux pour chevelure afro pour « démêler sans douleur »

Les cheveux des personnes originaires du continent africain ne sont pas réputés pour être facilement domptables lorsqu’ils doivent être coiffés. Ces cheveux appelés « afro-texturés » sont très crépus et ils demandent des soins particuliers comme le fait de les démêler fréquemment, avec des produits adaptés. Pour faciliter le démêlage, un designer, Dominik Bini, invente une brosse à cheveux roulante qui permet de démêler les cheveux tout en appliquant uniformément des produits de soin capillaire. Son nom, la Nyfasi, une brosse à cheveux démêlante unique qui sépare les boucles tout en appliquant uniformément les crèmes/shampooings/conditionneurs. Découverte.

La Nyfasi qu’est-ce que c’est ?

L’inventeur décrit ainsi sa brosse spéciale pour cheveux afros : “Ce peigne innovant permet aux personnes ayant des cheveux à texture afro de démêler et de revitaliser leurs cheveux en même temps, rendant ces étapes de soins capillaires plus faciles et moins chronophages”. Les produits capillaires pour cheveux de type afro existent, mais sont souvent fabriqués par des marques spécialisées… Il est ardu, voire impossible de trouver ce genre de produits en grande surface, ou chez les grandes marques de beauté. La plupart fabriquent des produits pour les cheveux ou les peaux de type européen, qui n’ont évidemment pas les mêmes besoins.

Comment ça marche ?

Nyfasi est un peigne démêlant de luxe doté d’un mécanisme breveté qui enduit les cheveux de l’utilisateur d’un après-shampooing, tandis que le peigne à dents larges les démêle facilement et sans gêne. La brosse se compose de trois parties : un rouleau, un couvercle et un peigne à dents larges. Sous le couvercle se trouve un réservoir dans lequel on peut verser du shampoing ou de l’après-shampoing démêlant. Il suffit ensuite de refermer le couvercle puis de passer le peigne dans les cheveux, le rouleau entre alors en action et répartit uniformément le produit qui se trouve à l’intérieur de la brosse. Celle-ci est notamment parfaite pour démêler les cheveux des enfants, sans cris, ni douleurs, et peut tout aussi bien se destiner à des cheveux de type européen, très fins.

La brosse Nyfasi, déjà primée !

Cette invention est lauréate de l’iF Design Award pour l’année 2022, une reconnaissance pour ce produit qui est bien un besoin avant d’être un objet esthétique. Qui plus est, la Nyfasi pourrait être économique, car sans elle, les personnes ayant ce type de cheveux doivent mettre une grande quantité de produits dans leurs mains pour obtenir le résultat escompté. L’inventeur explique qu’avec sa brosse à cheveux, une noix de produit suffit à laver ou démêler toute une chevelure. Grâce au mécanisme de libération (en instance de brevet), le produit est réparti uniformément et facilement, tout en séparant les cheveux en mèches individuelles pour leur donner une meilleure apparence.

Cette brosse réduirait l’utilisation de produit de 70 % en mettant la juste dose ! Seul impératif, les produits utilisés doivent avoir une consistance assez épaisse de type gels ou masques capillaires. La Nyfasi ne fonctionnera pas avec des huiles, par exemple, trop liquides pour passer autour du rouleau. Actuellement en instance de brevet, mais déjà testée, elle pourrait être commercialisée rapidement, à un prix facilement accessible ! Plus d’informations : nyfasi.com