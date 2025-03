Les poux sont résistants mais ce scientifique dévoile comment s’en débarrasser rapidement

Les poux, des bestioles que j’ai en horreur ! Je me souviens du temps où mes enfants revenaient de l’école avec ces satanés poux sur la tête ! Mes enfants : des têtes à poux comme on dit, et même sur des cheveux propres… Des produits, j’en ai utilisé des tonnes : lotions, shampoings, tout y passé. Des remèdes de grand-mère ? Oui aussi : mayonnaise sur la tête, vinaigre blanc, et j’en passe ! Si vous pensiez en avoir fini avec eux grâce à ces lotions vendues en pharmacie ? Mauvaise nouvelle : nos amis indésirables deviennent de plus en plus résistants aux traitements chimiques, et c’est une étude scientifique qui l’affirme. Alors, comment faire pour s’en débarrasser une bonne fois pour toutes ? Spoiler : l’arme ultime se trouve déjà dans votre salle de bain !

Les poux adorent les enfants (et s’incrustent chez vous)

Les poux sont de minuscules insectes qui élisent domicile sur le cuir chevelu humain, avec une nette préférence pour les têtes des enfants. Pourquoi ? Parce que dans les cours de récré, on se chuchote des secrets à l’oreille, on se colle devant une tablette et on s’attrape par les épaules en jouant. Autant d’occasions rêvées pour ces petites créatures de passer d’une tête à l’autre ! Contrairement à certaines idées reçues, ils ne sautent pas, ne volent pas et n’ont rien à faire de la propreté des cheveux. Les vrais coupables, ce sont les contacts rapprochés ! Une fois installés, les poux se nourrissent de sang plusieurs fois par jour et pondent une centaine d’œufs (les fameuses lentes) en un mois. Voici comment l’infestation se propage à la vitesse de l’éclair. Les oreillers, les canapés, les lits se retrouvent envahis et l’enfer commence !

Pourquoi les traitements classiques ne fonctionnent plus ?

Si vous avez déjà passé des heures à enduire la tête de votre enfant d’une lotion anti-poux avant de les voir réapparaître quelques jours plus tard, vous n’êtes pas seul. Le problème ? Les produits du commerce sont à base d’insecticides… Et, les poux, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, développent une résistance à ces substances. Résultat : ce qui marchait autrefois devient de moins en moins efficace. Cela me rappelle un autre cas, celui des puces de chien… Ma vétérinaire m’avait expliqué que les pipettes fonctionnaient moins bien qu’à leur sortie commerciale, car les puces s’y étaient habituées. C’est le même principe pour les poux ! De plus, ces produits tuent généralement les poux adultes, mais pas toujours les lentes. Et, si vous n’éliminez pas ces œufs tenaces, l’invasion repart de plus belle ! Ainsi, d’après une étude récente relayée par The Conversation, la lutte contre les poux devient de plus en plus compliquée en raison de leur adaptation aux traitements classiques.

La meilleure solution ? Une méthode simple et naturelle

Bonne nouvelle : il existe une technique redoutable pour se défaire des poux sans dépenser une fortune en produits inefficaces. Son nom ? La méthode du peigne et de l’après-shampoing.

Le principe est simple :

Enduisez les cheveux d’après-shampoing (sur cheveux humides) pour immobiliser les poux. Laissez agir 20 minutes.

Passez un peigne à poux (à dents très fines) mèche par mèche, en essuyant les insectes sur un mouchoir après chaque passage.

Répétez l’opération une semaine plus tard pour capturer les nouveaux poux avant qu’ils ne commencent à pondre.

En réalité, ce principe recommandé par les scientifiques est le même que celui que j’utilisais, la mayonnaise (oui, oui) car la texture étouffe les poux et les lentes… Bon, l’après-shampoing sent meilleur et est moins gras, mais je vous assure que la mayonnaise fonctionne ! Plus d’informations : health.nsw.gov.au. Et vous, avez-vous déjà testé la méthode du peigne et de l’après-shampoing ou de la mayonnaise ? Connaissez-vous d’autres astuces pour venir à bout de ces maudits poux ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .