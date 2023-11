ZERA Grow, un casque de thérapie au laser favorisant la repousse des cheveux et la régénération des follicules pileux

ZERA Grow est un serre-tête utilisant la thérapie au laser conçu pour les personnes atteintes de calvitie. Mis au point par une entreprise chinoise, ce dispositif se présente comme une alternative plus douce et sécuritaire aux médicaments et à la chirurgie dans la lutte contre l’alopécie. Il permet de stimuler la repousse et la croissance des cheveux, mais également d’empêcher leur chute. Un dispositif qui peut être porté en toute occasion sans aucune gêne pour les activités du quotidien.

ZERA Grow : 80 lasers pour favoriser la repousse des cheveux

La calvitie androgénétique, pouvant débuter dès la puberté, est le type d’alopécie le plus répandu dans le monde. Pour aider les personnes atteintes de chute de cheveux partielle ou totale, une entreprise chinoise a conçu un dispositif innovant, ZERA Grow, qui utilise 80 rayons lasers pour régénérer les follicules pileux. Cette thérapie, approuvée par la FDA (Food and Drug Administration), est basée sur la photobiomodulation, un procédé qui consiste à entraîner une réaction biochimique en diffusant une lumière ou un rayon laser sur la peau.

Dans le cas d’une alopécie, les rayons lasers entrent en contact avec les follicules pileux et sont transformés en énergie chimique. Cette dernière va ensuite stimuler l’activité cellulaire des follicules, leur régénérescence, et favoriser la repousse, ainsi que le renforcement de la tige capillaire. À titre d’information, la thérapie au laser est actuellement utilisée dans la lutte contre la calvitie, mais aussi pour accélérer le processus de guérison d’une blessure, soulager les douleurs chroniques et améliorer la mobilité.

Un design pensé pour offrir un confort optimal

Contrairement aux casques qui peuvent uniquement être utilisés à domicile et aux casquettes, pouvant être portées essentiellement à la maison ou dans la rue, ZERO Grow a été pensé pour accompagner son utilisateur un peu partout, que ce soit au bureau, chez lui ou durant ses sorties. L’entreprise chinoise a décidé d’imiter le design des casques audio dans la conception de son dispositif de lutte contre la calvitie, afin de garantir un confort optimal aux utilisateurs et leur permettre de procéder à une thérapie au laser à n’importe quelle heure de la journée. ZERO Grow est disponible en une seule taille. Néanmoins, il peut être réglé pour que son diamètre puisse s’adapter à toutes les têtes.

Un dispositif intelligent

Outre le design, ZERO Grow se démarque par son côté intelligent. Ce dispositif est doté d’un système de détection qui lui permet de se mettre uniquement en marche, une fois posé sur la tête. Par ailleurs, il peut identifier les zones atteintes par la calvitie et se focaliser sur celles-ci pour, d’une part, améliorer son efficacité, et d’autre part, réduire sa consommation en énergie et optimiser l’autonomie de sa batterie.

Un appareil pouvant être connecté à un Smartphone via Bluetooth

ZERA Grow peut être connecté à un Smartphone via la technologie Bluetooth. Cette option permet aux utilisateurs d’accéder à un plus large panel de fonctionnalités. En connectant l’appareil à leur mobile, ils peuvent entre autres régler la durée des thérapies et faire le suivi de l’évolution de la régénérescence de leurs follicules pileux. D’autre part, ils ont le choix entre divers modes et choisir le type de traitement le mieux adapté à leur situation. Que pensez-vous de cette innovation ? Plus d’informations : zeragrow.co / indiegogo.com. Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .