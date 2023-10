« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ! C’est ainsi que commence la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Citoyen de 1789. En revanche, les hommes et les femmes ne naissent pas égaux devant les attributions de la nature ! Certains naissent blonds ou bruns, avec des cheveux fins ou bouclés. Si nous vous parlons des cheveux, c’est pour vous amener au sujet de la calvitie. Les hommes et les femmes sont totalement inégaux à ce sujet puisque 2 % des femmes seulement sont touchées, contre 25 % des hommes, selon l’IFOP. La calvitie, certains l’assument et d’autres pas du tout ! Vous allez découvrir trois inventions censées lutter contre le fait de devenir chauve. Faut-il laisser faire la nature ou au contraire, l’empêcher de faire son œuvre, nous vous laisserons juger ! Découverte.

La casquette Kiier, un bijou technologique à 800 $

Cette casquette, qui ressemble en tous points à une casquette lambda en tissu, cache à l’intérieur le dispositif intitulé “Laser Therapy Cap” ou “thérapie au laser à faible luminosité”. Plusieurs études ont ainsi déjà montré les effets bénéfiques de cette technologie sur la repousse de cheveux, notamment sur des personnes atteintes d’alopécie androgénétique. Dans la caquette se cachent donc une multitude de petits lasers, qui émettent des lumières grâce à des diodes. En favorisant la circulation sanguine, les bulbes sont stimulés et les cheveux repousseraient. L’entreprise garantit une réussite de 93 % au bout de quatre mois, à raison de trente minutes tous les deux jours, pendant une durée totale de sept mois. Cependant, il faudra mettre la main au porte-monnaie pour vous procurer ce casque anti-calvitie qui est tout de même affiché à 1 400 €. Nous n’avons pas testé ce produit et d’après les premiers retours sur YouTube, les résultats sont dithyrambiques pour certains et plutôt controversés pour d’autres. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Kiierr.

La casquette qui réveille les follicules pileux

Le professeur Xudong Wang, spécialiste des matériaux et de l’ingénierie à l’UW-Madison, aurait mis au point un procédé novateur, abordable et non chirurgical. Ce dispositif est une casquette qui propose la possibilité de stimuler la repousse des cheveux. Grâce à une casquette discrète, le dispositif se place sur le crâne pour réveiller les follicules endormis, incitant ainsi les cheveux à repousser. Le processus implique des micro-stimulations électriques directes sur le crâne, réactivant les follicules dormants pour une repousse naturelle. Le concepteur assure qu’en raison de la faible énergie émise, le risque d’effets secondaires est minime. Le brevet a été déposé par la Wisconsin Alumni Research Foundation, ouvrant la voie à des essais concrets sur des individus prochainement. En savoir plus, rendez-vous sur notre article dédié.

Une casquette pour lutter contre la calvitie 👴 L'âge ou l'alopécie : différents facteurs entrainent la perte de cheveux. Pour lutter contre, une entreprise a développé une casquette, avec des composants électroniques, pour lutter contre la calvitie. 🎙️ @AnthonyMorel pic.twitter.com/pMoO2jtj85 — BFM Business (@bfmbusiness) September 23, 2023

Un espoir pour lutter contre la chute des cheveux ?

Cette troisième solution ne serait pas de lutter contre une calvitie déjà en cours, mais de lutter, en amont, contre la chute des cheveux. Une solution potentielle contre la calvitie pourrait résider dans un remède naturel à base de mangrove grise, spécifiquement dans un enzyme présent dans l’Avicennia marina, un arbre de mangrove de la famille des Acanthaceae. Le professeur Wanchai De-eknamknl, de la faculté des sciences pharmaceutiques de l’université de Chulalongkorn affirme que l’avicequinone C, une hormone présente dans l’Avicennia Marina, pourrait inhiber l’enzyme responsable de la perte de cheveux.

Naturellement, ces espèces de mangroves jouent un rôle crucial dans la fixation des sédiments le long des berges, la réoxygénation constante des sédiments vaseux et la modification des cycles du soufre et du carbone. Cette découverte suggère que non seulement cette espèce pourrait freiner la chute des cheveux, mais elle pourrait également générer une protéine stimulant la croissance capillaire. Nous vous parlions de cet espoir pour tous ceux qui redoutent de devenir chauves dans cet article. Que pensez-vous de ces inventions ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .