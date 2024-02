Skipper (ré)invente le bonnet de douche avec un dispositif innovant et breveté

Trop lâche, trop serré, laisse une marque sur le front, cheveux mouillés, etc. Après s’être rendu compte des nombreux inconvénients des divers bonnets de douche proposés sur le marché, la Canadienne, Gillian Thomson, a décidé de concevoir Skipper, un modèle qui répond à toutes les attentes, surtout en termes de confort et de praticité. Sans élastique et avec un système de fermeture innovant, celui-ci a déjà un obtenu un brevet d’utilité aux États-Unis. La Canadienne compte obtenir un brevet de conception et proposer son bonnet à un public plus large et, éventuellement, concevoir d’autres produits qui offriraient les mêmes avantages (filets à cheveux, bonnets médicaux…).

Un système de fermeture innovant

La particularité du bonnet de douche Skipper réside dans son système de fermeture innovant. Gillian Thomson a délaissé l’élastique et s’est tournée vers une bande réglable via un cordon de serrage, accompagnée d’une fermeture Velcro. Elle a voulu créer un modèle agréable à porter, qui s’adapte à toutes les tailles de tête, et qui offre aux utilisateurs la possibilité de choisir le serrage adapté à leurs besoins. La Canadienne a souligné qu’elle a choisi ce système de fermeture pour permettre au bonnet de bien couvrir la tête, tout en restant bien en place pendant la douche. Skipper est facile à mettre, car il suffit de le placer sur la tête, d’insérer les cheveux à l’intérieur, de fermer la fermeture Velcro et d’attacher le cordon.

Un bonnet de douche ultra pratique et respectueuse de l’environnement

Outre son système de fermeture un peu particulier, ce bonnet de douche offre de nombreux avantages. Il est conçu avec des matériaux de qualité, respirants, imperméables et respectueux de l’environnement. Équipé d’une doublure en peluche antibactérienne, il protège parfaitement les cheveux de l’eau pendant la douche ou le bain, tout en offrant un confort inégalé. Cette doublure à 100 % polyester recyclé atténue le bruit, couvre bien la tête sans laisser de traces et garde la chevelure sèche.

Avec ce bonnet, les utilisateurs n’auront plus à laver leurs cheveux à chaque fois qu’ils se douchent. Ce qui leur permet d’économiser de l’eau et de gagner du temps. Gillian Thomson n’a pas manqué de souligner sur le site Taproot Edmonton que : « réduire votre douche de 5 minutes vous permet d’économiser de 40 à 50 L d’eau. Cela s’additionne vraiment avec le temps ! ». En outre, selon elle, Skipper peut tout à fait remplacer les bonnets jetables, car il suffit de le suspendre pour le faire sécher après chaque utilisation. De plus, il est lavable en machine.

Un bonnet de douche qui a obtenu un brevet d’utilité aux États-Unis

L’inventrice canadienne a dû attendre trois ans pour obtenir un brevet d’utilité aux États-Unis, pour son Skipper. Elle a indiqué qu’elle a pu l’obtenir en optant pour une approche low-tech, c’est-à-dire en concevant un bonnet de douche utile, accessible et durable. « L’obtention de ce brevet est en quelque sorte la preuve qu’il s’agit d’un produit innovant » a-t-elle déclaré à Taproot. Elle a également obtenu des droits de vente exclusifs aux USA. Notons que Gillian Thomson a déjà lancé la mise en vente de son produit au grand public depuis 2021, au Canada, entre autres dans quelques boutiques locales et via le site Web Skipwashday. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .