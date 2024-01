Le dispositif « Rootique DUO » contre la chute des cheveux explose les compteurs sur Indiegogo

Rootique DUO est un appareil conçu pour faciliter l’utilisation de toniques capillaires, grâce à une technologie baptisée DUO Intellimist. Cette dernière a été développée pour non seulement améliorer l’absorption des lotions par le cuir chevelu, mais également pour réduire le gaspillage. Ce dispositif est le résultat de plusieurs mois de recherche et de développement. Le projet a été lancé en juillet 2022 et la version définitive du produit a vu le jour en janvier 2023. Après des travaux d’amélioration, le fabricant a décidé de lancer la campagne de financement participatif de son appareil sur Indiegogo, en novembre 2023.

Un appareil conçu pour favoriser la pousse des cheveux et prévenir leur chute

La technologie DUO Intellimist du Rootique permet de transformer les lotions en micromolécules fines de 0,005 mm, pour les appliquer plus efficacement sur le cuir chevelu et garantir une meilleure absorption. Elle réduit aussi les risques d’écoulement de tonique sur le visage et le gaspillage, en appliquant uniquement la quantité nécessaire de produit dans les zones qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, elle diminue considérablement la durée des séances de traitement. Il faut compter environ 15 s pour appliquer une lotion avec cet appareil. Outre la transformation des lotions en micromolécules, ce dispositif diffuse une lumière rouge de 660 nm agissant sur les follicules pileux, leurs cellules souches et améliorant le métabolisme des bulbes pour favoriser la croissance des cheveux. Il est à noter que ce produit a été testé par une centaine d’utilisateurs et a bénéficié de nombreux retours positifs.

Le système DuoTrace pour une meilleure absorption des lotions

À l’instar de la technologie DUO Intellimist, le système DUOTrace a été pensé pour optimiser l’absorption des lotions. Conçu à partir de matériaux de qualité médicale, il masse le cuir chevelu, garantit une meilleure application des lotions et permet de réduire les gaspillages de plus de 50 %, selon le fabricant. Le DUOTrace peut s’adapter à différentes longueurs et à tous types de cheveux. Après chaque utilisation, il peut facilement être nettoyé en le détachant de l’appareil et en le rinçant à l’eau courante ou en l’essuyant à l’aide d’une serviette. Le réservoir du Rootique peut accueillir une quantité suffisante de tonique antichute pour 7 jours de traitement. Sa batterie, quant à elle, a une autonomie estimée à 14 jours.

Un appareil adapté aux traitements et aux soins du cuir chevelu

Le Rootique ne s’adresse pas essentiellement aux personnes souffrant de calvitie. Il peut être utilisé pour réaliser un traitement local avec du Minoxidil, par exemple, ou tout simplement pour garder son cuir chevelu en excellente santé grâce à ses différents modes. Ces derniers peuvent être sélectionnés en appuyant deux fois sur le bouton marche/arrêt. Une fois le mode choisi, il suffit de positionner l’appareil sur sa tête et d’appuyer longuement sur ce même bouton pour commencer l’application de la lotion.

À chaque millilitre consommé, le dispositif émet un bip pour permettre une meilleure évaluation de la quantité de produit à utiliser. Pour les Early Birds, le Rootique DUO est proposé à environ 97 €. À l’heure où nous écrivons cet article, la campagne de financement participatif de cet appareil révolutionnaire a permis à son fabricant de collecter plus de 118 400 €. Plus d’informations : Indiegogo. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.