Des chercheurs pensent pourvoir ralentir et même inverser l’apparition de cheveux blancs

Il existe un phénomène inéluctable qui touche tous les humains : le blanchiment des cheveux en vieillissant. Les cheveux gris reviennent à la mode, mais certains les cachent, car ils sont le signe du vieillissement. Des scientifiques américains ont peut-être découvert des cellules souches qui inverseraient le mécanisme du blanchiment des cheveux. Les cheveux blancs ou gris sont un phénomène naturel provoqué par la diminution de la mélatonine, mais cela est également génétique. Certains ont des cheveux blancs dès l’âge de 18 ans, si pour d’autres, ils apparaissent beaucoup plus tard. Les scientifiques inverseront-ils ce processus naturel ? Explications.

Pourquoi les cheveux blanchissent en vieillissant ?

Les cheveux blanchissent en vieillissant en raison de la diminution progressive de la production de mélanine, le pigment naturel qui donne de la couleur aux cheveux, à la peau et aux yeux. Les cellules responsables de la production de mélanine sont appelées mélanocytes. Avec l’âge, leur nombre diminue, leur fonctionnement ralentit et la quantité de mélanines qu’elles produisent diminue aussi. Cela entraîne une perte progressive de couleur dans les cheveux, se manifestant par des cheveux gris ou blancs. Par ailleurs, la génétique joue un rôle important dans la pigmentation des cheveux et la vitesse à laquelle les cheveux blanchissent.

Certaines personnes peuvent commencer à avoir des cheveux blancs dès leur adolescence, tandis que d’autres peuvent garder leur couleur naturelle jusqu’à un âge avancé. D’autres causes sont avancées quant à l’apparition de cheveux blancs même si la science ne possède pas réellement de preuves. C’est le cas du stress, du tabagisme, de la malnutrition, ou encore de certaines maladies.

Qu’ont découvert les scientifiques américains ?

Le principal travail des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine a eu lieu sur les mélanocytes, précisément sur les cellules souches mélanocytaires (CSM). Publiée dans la revue Nature, cette étude s’appuie sur les souris, qui possèdent les mêmes cellules souches que l’homme. Ils ont découvert que le mouvement des cellules le long du follicule pileux était responsable de la dépigmentation des cheveux. Lorsque l’on vieillit, les cellules s’activent de moins en moins et se retrouvent coincées à un endroit précis. Elles ne peuvent donc plus évoluer vers les cellules qui produisent la couleur. « Les CSM font preuve d’une grande plasticité en vieillissant et en se déplaçant entre les différents compartiments du follicule pileux en développement, ce qui les expose à différents niveaux de signaux protéiques influençant la maturité », expliquent les chercheurs.

Quand les cheveux vieillissent, ils tombent, puis repoussent. Le nombre de CSM augmente alors et elles se retrouvent dans un compartiment appelé renflement du follicule pileux. De ce fait, elles ne peuvent plus se diriger vers leur position originelle : le compartiment germinal. « Notre étude nous permet de mieux comprendre comment les cellules souches mélanocytaires agissent pour colorer les cheveux », a déclaré Qi Sun, PhD, chercheur principal de l’étude et postdoctorant à NYU Langone Health.

Quelle serait la solution ?

Pour les chercheurs, si ce mécanisme existe chez l’homme comme il existe chez la souris, il suffirait d’aider les cellules bloquées à redevenir mobiles. Ainsi, elles pourraient continuer de se déplacer entre les compartiments du follicule pileux. Les chercheurs ont arraché, puis forcé la repousse des poils chez les souris. Ils ont constaté que les CSM emballées dans le bulbe du follicule passaient de 15 % à près de 50 % avec le cycle de vieillissement forcé. Les cellules étaient alors incapables de se régénérer ni de devenir des producteurs de pigments. En revanche, les cellules qui se sont déplacées d’un compartiment à un autre ont continué à mûrir et à produire du pigment pendant les deux années qu’a duré l’étude. Empêcher l’apparition des cheveux blancs est contre-nature, mais cela pourrait aider certains qui ne les assument pas ? Quant à l’utilité de cette étude, nous vous laisserons en juger !