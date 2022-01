Colorsonic : la dernière invention de L’Oréal va révolutionner la coloration des cheveux

De nos jours, de plus en plus de choses peuvent être réalisées soi-même, comme teindre ses cheveux. Bien que celles-ci soient déconseillées par les coiffeurs, les colorations que l’on trouve en grande surface sont plus accessibles. Pour se colorer les cheveux en salon, il faut parfois compter plus d’une centaine d’euros.

Autant dire que le faire chez soi est beaucoup plus avantageux. Mais encore faut-il savoir le faire. Afin de faciliter la teinture des cheveux à la maison, L’Oréal vient de mettre au point un tout nouveau produit : le Colorsonic.

Faciliter le procédé

De nos jours, de plus en plus de femmes n’hésitent pas à se rendre dans leur supermarché afin de se teindre les cheveux. En effet, de nombreuses nuances y sont disponibles à des prix très accessibles. Il vous suffit seulement de vous munir d’une coloration pour cheveux, de l’appliquer puis de rincer après avoir laisser poser et le tour est joué ! Un moyen facile de changer le couleur tout en faisant des économies. Toutefois, il se peut que, parfois, se teindre les cheveux soi-même se révèle plus compliqué que prévu: une mauvaise répartition du produit sur vos cheveux et vous voilà avec une couleur inégale… Eh bien c’est justement là qu’intervient le Colorsonic.

Le Colorsonic, qu’est-ce que c’est ?

La toute nouvelle invention de la marque de cosmétiques L’Oréal est destinée à rendre les colorations à la maison beaucoup plus simples. La marque assure qu’avec ce produit, vous n’aurez plus aucun souci d’inégalité ou de salissure dans votre salle de bain. Le Colorsonic se compose d’une partie supérieure contenant une buse à poil, et d’une partie inférieure où est stocké un mélange, contenant de la formule ainsi que du révélateur en fonction de la teinte souhaitée. L’appareil distribuera la bonne quantité de couleur sur vos cheveux avant de laisser place à la buse; les poils présents dessus oscillent jusqu’à plus de 300 fois par minute afin d’appliquer la couleur choisie de façon uniforme. Pour ce qui est de son utilisation, rien de plus simple ! Il vous suffit de l’allumer puis de vous brosser les cheveux afin d’obtenir une couleur de cheveux, chez soi, parfaite.

Une première série de tests déjà concluante

La dernière innovation de la marque L’Oréal a déjà subi une série de tests sur plus de 400 personnes aux Etats-Unis. Ces personnes possédaient toutes une nature capillaire ainsi qu’une longueur différente. Et pour chacune, le Colorsonic s’est révélé très pratique ! Pour ce qui est des couleurs, un très grand panel de nuances sera disponible, de la plus naturelle à la plus audacieuse ! Le Colorsonic est développé depuis plusieurs années afin de le rendre le plus fiable possible. Lancé sous la marque L’Oréal Paris, le Colorsonic sera dans un premier temps lancé sous forme de lots de tests d’ici la fin de 2022. Si les tests sont concluants, un lancement à grande échelle est prévu pour le début de l’année 2023. Le produit et les cartouches seront, quant à eux, vendus séparément. Bien que son prix ne soit pas encore connu, il sera accessible à la plupart des consommateurs, promet la marque !