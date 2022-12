Panneaux solaires : ce jeune ingénieur à une idée originale pour produire de l’énergie solaire… la nuit !

Il existe des inventeurs auquel l’on ne s’y attend pas réellement. Et c’est un peu le cas de Ben Nowack, un jeune homme de 26 ans qui, après un diplôme de génie mécanique, s’est d’abord investi dans la musique. Il a assuré quelques concerts et une apparition dans Mythbusters, une émission de divertissement célèbre aux États-Unis. Il revient ensuite à son domaine et fonde Tons of Mirrors, une entreprise qui lui permet de créer un système particulier. Le dispositif est constitué de surfaces réfléchissantes montées sur satellite pour rediriger la lumière du soleil vers des panneaux photovoltaïques terrestres, la nuit. Il se lance alors dans l’aventure de miroirs spatiaux pour répondre au plus gros problème des panneaux solaires. Plusieurs concepts similaires ont déjà été proposés dans le monde, mais Nowack entend relever le défi sous un angle différent. En effet, c’est à travers une technologie actuelle, avec la prétention de rendre la lumière du soleil 90.7 fois moins cher que les propositions similaires faites précédemment. Explications.

Un défi à relever pour Nowack

On le sait, le plus gros problème des panneaux solaires est qu’ils ne produisent de l’énergie que pendant la journée, notamment pendant que le soleil brille. Ce type de fonctionnement semble être un frein à l’installation de panneaux solaires dans les grandes entreprises qui ont besoin d’une énergie stable et continue. Ben Nowack, qui a travaillé en l’occurrence sur le projet SpaceX d’Elon Musk, affirme avoir inventé une méthode qui permettrait de produire de l’énergie solaire la nuit. Désormais à la tête de son entreprise, le PDG de Tons of Mirrors n’a qu’un but : remplacer les combustibles fossiles par de l’énergie solaire moins chère et beaucoup plus accessible.

Comment va-t-il s’y prendre ?

Pour relever son énorme défi, le jeune PDG prévoit l’installation un peu spéciale de grands miroirs accompagnés d’un dispositif de collimation sur la Station spatiale internationale (ISS), carrément ! L’installation sur la station spatiale internationale permettra donc de rediriger la lumière du soleil vers des panneaux installés sur la terre ferme, pendant la nuit ! « Aujourd’hui, avec les panneaux solaires qui existent, c’est une industrie de 20 milliards de dollars par an. Ce que je suis en train de construire est plus important que tous les marchés actuels. Si c’est la solution électrique, et disons que dans 200 ans cela remplace les combustibles fossiles, c’est un marché de 17 000 milliards de dollars » explique Nowack dans une interview accordée au site Vice. Ambitieux le jeune homme… Marcherait-il sur les platebandes de son illustre ancien patron, Elon Musk ?

L’idée n’est pas vraiment nouvelle !

Son installation sur la station spatiale internationale permettrait, en conséquence, de rediriger la lumière du soleil vers la Terre pendant la nuit. En réalité, elle fonctionnerait comme un réflecteur solaire orbital et pourrait donc réfléchir la lumière vers la Terre, tout en étant en orbite dans l’espace. Plusieurs entreprises se sont essayées à cette technologie, notamment le Sénat Américain en 1977 et le projet Russe, Znamya, en 1988. Ce dernier a déployé un miroir de 20 m de haut en orbite, en envoyant un faisceau de lumière itinérant de cinq kilomètres de large à travers l’Europe. En 2017, Oscar Kittilsen, comptable norvégien, fabriquait de grands miroirs rotatifs perchés sur une montagne afin de lutter contre la dépression hivernale. La Chine ou encore l’Écosse ont aussi proposé des projets, mais tous se sont soldés par des échecs. Seule l’université de Glasgow pourrait faire concurrence à Nowack, car elle travaille actuellement sur un projet similaire. Alors, bonne idée ou invention totalement farfelue ? On vous laissera juger !