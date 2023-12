L’amélioration de l’efficacité des panneaux solaires est devenue une priorité pour les chercheurs. En effet, l’énergie solaire constitue une excellente alternative aux combustibles fossiles qui sont une importante source d’émission de gaz à effet de serre. En ce sens, la jeune entreprise allemande Phytonics, qui est un spin-off de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) dans le Land de Bade-Wurtemberg, a développé un revêtement bio-inspiré permettant d’augmenter le rendement des modules solaires conventionnels. Il s’agit d’une technologie brevetée qui pourrait changer la donne alors que nous devons absolument recourir davantage aux énergies renouvelables pour lutter contre le réchauffement climatique.

Adapté aux modules solaires existants

Cette solution révolutionnaire repose sur un mécanisme qui vise à reproduire la capacité des pétales de rose à absorber la lumière du soleil. Concrètement, le revêtement est constitué d’éléments de micro et de nanotechnologie qui rendent la surface des panneaux solaires non réfléchissante. Fait intéressant, le film est adapté aux modules solaires existants. Pour l’intégrer à ces derniers, il faut toutefois effectuer cette opération lors de la fabrication des modules en question. Selon les détails fournis par la jeune entreprise, le dispositif peut améliorer l’efficacité annuelle des systèmes photovoltaïques de 5 à 10 %.

Capable d’exploiter toutes les longueurs d’onde

Avant d’en arriver là, les ingénieurs de Phytonics ont dû travailler dur. Ils ont choisi une approche basée sur la nature comme point de départ de leur recherche. Pouvant être utilisé sur n’importe quel panneau solaire — peu importe la taille et la nature du module — le revêtement améliore la façon dont les modules photovoltaïques capturent et convertissent la lumière du soleil en électricité. Ce qui est également impressionnant, c’est qu’il est capable d’exploiter toutes les longueurs d’onde quels que soient les angles d’incidence.

« Le film antireflet Phytonics est le fruit de plus de sept années de recherche et développement. Avec sa micro et nanostructure combinées, il reproduit l’épiderme des pétales de rose. Il supprime presque complètement toutes les réflexions de la lumière solaire incidente, et ce, à toutes les longueurs d’onde et à tous les angles d’incidence. Cela le rend bien supérieur aux revêtements antireflets conventionnels. Le film Phytonics augmente l’efficacité des modules solaires jusqu’à 10 % », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Une solution pour augmenter la durée de vie des panneaux solaires

En plus de pouvoir améliorer la productivité des panneaux solaires, le revêtement inventé par Phytonics augmente la durée de vie de ceux-ci. En effet, l’ajout d’une couche supplémentaire procure une meilleure protection contre les éléments. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’il empêche la réflexion de la lumière du soleil sur le vitrage des modules solaires.

Le film permet également l’utilisation de ces derniers en toute sécurité autour des aéroports, des autoroutes, des voies ferrées ou encore dans les zones urbaines où l’utilisation de panneaux solaires réfléchissants est interdite. Plus d’infos : phytonics.tech. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .