L’invention d’un revêtement antistatique et hydrophobe qui améliore l’efficacité des panneaux solaires

Le Soleil est une gigantesque source d’énergie qui n’est pas près de nous abandonner. Face à cette réalité, un grand nombre de chercheurs travaillent sur des projets visant à tirer pleinement parti de cette énergie propre, renouvelable et gratuite. Pour le moment, les panneaux solaires photovoltaïques et thermiques constituent les équipements les plus courants. Si certains de ces systèmes convertissent la lumière solaire en électricité, alimentant nos appareils électriques, d’autres transforment les rayons solaires en chaleur, notamment pour chauffer l’eau de nos bains. Cependant, les modèles actuels sont loin d’être parfaits en termes d’efficacité. Par exemple, la présence de poussières au-dessus de la vitre des modules solaires peut négativement affecter leur rendement.

Préserver la propreté des panneaux solaires

Certes, il suffit d’utiliser de l’eau pour nettoyer cette surface. Toutefois, cette opération peut coûter cher parfois, en fonction du nombre de panneaux à nettoyer, de leur emplacement et de la disponibilité des ressources que cela implique. L’idéal serait de concevoir des modules qui ne nécessitent que très peu, voire aucun entretien. C’est là qu’interviennent particulièrement les revêtements anti-saletés innovants de ChemiTek. Ayant été développés en collaboration avec la plateforme marocaine Green Energy Park, ces dispositifs promettent de garder la surface vitrée des panneaux photovoltaïques propre tout au long de l’année.

Une étude pour évaluer les performances de deux types de revêtements

Les revêtements sont actuellement en phase expérimentale. Néanmoins, les essais menés par les deux entités ont débouché sur des résultats prometteurs. Pour décrire leurs travaux de recherche, ChemiTek Solar et Green Energy Park ont publié un article dans la revue scientifique en accès libre Heliyon. Intitulée « Analyse de la performance des solutions innovantes pour le nettoyage et l’atténuation de la saleté dans le climat semi-aride de Benguerir, Maroc », l’étude parle de l’évaluation de la performance de revêtements antistatiques et hydrophobes des panneaux solaires photovoltaïques.

Des résultats prometteurs

Pendant neuf mois, les chercheurs ont testé des modules équipés de ces revêtements et d’autres qui en étaient dépourvus pour servir de témoins. Au bout de cette période durant laquelle aucun nettoyage n’a été fait, l’équipe a constaté des améliorations significatives de l’efficacité des panneaux solaires revêtus. Au cours des trois premiers mois, le rendement des modules protégés étaient de 10 % supérieur à celui de ceux non revêtus, contre 5 % après six mois et 3 % au bout de neuf mois. « Ces résultats soulignent l’importance d’utiliser des stratégies de nettoyage et d’entretien préventif innovantes, telles que des revêtements anti-saleté, dans les zones sèches pour améliorer les performances des systèmes photovoltaïques. », a déclaré le Dr César Martins, PDG de ChemiTek. Effectivement, le nettoyage des panneaux solaires implique, en temps normal, une grande quantité d’eau. Plus d’informations : chemitek.pt