Plastalak, une invention écoresponsable pour protéger les piétons sous les échafaudages

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics, que l’on appelle communément le BTP est un domaine dans lequel les risques pour les ouvriers sont nombreux. Les ouvriers du BTP seraient, bien malgré eux, les « champions des accidents de travail », et représentent 14 % des accidents, tous secteurs confondus, selon Améli.fr. Parmi ces accidents, nombreux sont ceux qui se produisent à cause de matériel non sécurisé, notamment sur les échafaudages. De plus, ces ouvrages en hauteur, peuvent aussi entraîner des accidents sur les passants, même si ceux-ci sont souvent causés par ces derniers, ne respectant pas les mesures de sécurité. Pour lutter contre cette accidentologie pour les piétons, une innovation béarnaise entend révolutionner la sécurité des chantiers, avec le Plastalak. Je vous présente immédiatement cette invention française. C’est parti.

Une invention béarnaise

Richard Verbiale, dirigeant béarnais d’Échafaudage Services, a créé le « Plastalak », un cache de protection pour échafaudages qui pourrait transformer la manière dont les structures urbaines protègent les piétons. En partenariat avec l’entreprise de plastique EBL, cette innovation allie simplicité, efficacité et respect de l’environnement, proposant, enfin, une solution prometteuse aux échafaudages fixes en milieu urbain. Le Plastalak se présente sous l’apparence d’un simple tube en plastique (154 cm) et se pare de rouge et de blanc. Ce tube est, en réalité, un cache de protection qui vient s’installer sur les rosaces des échafaudages. Concrètement, il couvre toutes les parties dépassant de l’échafaudage, à hauteur de genoux, de hanches, et de tête. Ce dernier propose une protection pour les piétons, car le Plastalak rend l’échafaudage plus visible.

Une innovation primée au Concours Lépine

Richard Verbiale teste son invention sur ses propres chantiers depuis plus de 10 ans, et apparemment, il ne déplore aucun accident avec des piétons. Le Plastalak lui a valu l’obtention d’une médaille d’argent au Concours Lépine, lors de l’édition 2018. De plus, la même année, il a aussi reçu la médaille de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), reconnaissant l’innovation et l’impact potentiel de son invention. Depuis, il s’est associé avec l’entreprise EBL afin que le Plastalak évolue et s’adapte à tous les types d’échafaudages. L’objectif de Pascal Gaucher, responsable commercial d’EBL, est clair : « Faire valoir une invention ici, à Pau, qui, demain, peut envahir la France, voire l’Europe. Le « Plastalak » ne répond pas seulement à des exigences de sécurité, mais également à une nécessité environnementale.

Plastalak, une solution indispensable

Nous avons tous vu, des échafaudages, en ville, protégés avec des tubes en mousse, accrochés avec des serflex. Deux matières plastiques polluantes et pas réellement efficaces, ni visibles. Or, la conception de Plastalak est par ailleurs écoresponsable puisque cette protection est fabriquée en plastique recyclé et recyclable. La conception va encore plus loin, puisque les tubes de Plastalak abimés sont fondus, puis réutilisés à l’infini ou presque. La réduction des déchets du bâtiment est aussi un enjeu majeur et cette invention peut y contribuer.

De plus, il réfléchit la lumière des phares des voitures, ce qui est aussi essentiel, notamment lors de travaux dans des zones non éclairées. En savoir plus sur cet échafaudage innovant ? Rendez-vous sur le site officiel du fabricant : ebl-technologies.com. Cette innovation vous a-t-elle convaincu ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .