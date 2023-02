« Plus efficace que les batteries », l’invention d’un condensateur de flux cryogénique pour stocker l’énergie

Le condensateur de flux de « Retour vers le futur » est-il sur le point de devenir une réalité ? En tout cas, une équipe de scientifiques de l’Ucf Pegasus, aux États-Unis, ont inventé un dispositif qui fait penser à ce gadget que l’on a vu dans le célèbre film de science-fiction des années 1980. Le dispositif en question est un condensateur de flux cryogénique. D’après ses inventeurs, il s’inspire d’un concept imaginé par la NASA. Le chercheur Jayanta Kapat a travaillé avec les ingénieurs Marcel Otto et Ladislav Vesely pour la conception de cette machine. Cette dernière permet un stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires et les éoliennes. Bref, elle vise à résoudre le problème de stockage des énergies renouvelables en maintenant l’approvisionnement constant.

Une invention ingénieuse

Baptisée système d’alimentation au CO₂ à combustion directe H₂/O₂, la solution mise au point par les chercheurs de l’Université de Floride centrale permet de s’assurer de la suffisance de la production d’électricité en toutes saisons. L’idée est de stocker le surplus d’énergie produit durant une période pour le réutiliser plus tard, lorsque l’offre ne comble plus la demande. « Nous utilisons l’excès d’électricité provenant d’énergies renouvelables pour électrolyser l’eau et produire de l’hydrogène et de l’oxygène, puis nous les stockons séparément » a expliqué le professeur Kapat.

Une innovation qui convient aux zones arides

Comme vous l’aurez compris, le système fonctionne de manière tout à fait différente d’une batterie. Pour produire de l’électricité, on combine le H₂ et le CO₂. Ce mélange crée de l’eau qui libère de la chaleur et se combine au dioxyde de carbone supercritique (sCO2). Ce dernier est un fluide non toxique et ininflammable. Il est utilisé pour entraîner une turbine qui produit à son tour de l’électricité. Les inventeurs affirment que leur machine a l’avantage de préserver l’environnement, étant donné qu’elle n’émet pas d’oxydes d’azote (NOx) nocifs. Par ailleurs, elle convient aux endroits arides. « Il n’est pas nécessaire d’utiliser constamment les eaux souterraines ou l’eau provenant de sources comme les rivières et les lacs » a laissé entendre Jayanta Kapat.

Une immense possibilité d’utilisation

Toujours selon les explications du professeur Kapat, le condensateur de flux permet de s’affranchir des grands réseaux électriques dont l’inconvénient est d’avoir une empreinte carbone plus élevée. En plus d’être une solution efficace pour faire face aux variations de la production d’électricité, le système ferait ses preuves en cas de catastrophes naturelles. D’ailleurs, il pourrait être utilisé pour des actions autres que la production d’électricité. L’hydrogène produit par l’invention pourrait, par exemple, alimenter les avions du futur… Plus d’informations : ucf.flintbox.com