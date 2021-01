Pour mieux nous permettre d’affronter l’hiver, KT Care lance un masque chauffant

Le port du masque est une obligation qui demeure valable en France et dans de nombreux pays. En dépit de la campagne de vaccination, nous devons continuer à nous protéger et à respecter les gestes barrières pour endiguer la propagation du coronavirus.

Alors que les annonces de reconfinement se multiplient un peu partout dans le monde, certaines entreprises travaillent dur afin de nous aider à nous sentir à l’aise dans notre masque de protection faciale. C’est le cas de la jeune pousse suisse KT Care qui vient de présenter un masque chauffant.

Un concept innovant

Comme le souligne Madame Figaro, il s’agit du premier masque du marché à avoir une telle particularité. Pour dégager de la chaleur permettant de réchauffer le visage du porteur, il absorbe l’énergie lumineuse et la transforme en énergie thermique.

Il s’avère que cette chaleur peut être obtenue à partir d’une lumière infrarouge ou d’une lumière ultraviolette. Autant dire que l’accessoire devrait faire ses preuves même en cas de faible ensoleillement. Pour fonctionner, il nécessite donc une exposition à la lumière. Une exposition de 10 à 15 minutes permettrait d’avoir une température de 5 degrés de plus qu’un masque classique.

À noter que ce nouveau produit de KT Care se compose de microfilaments polyester (90 %) et de microfilaments de fibre d’argent et de spandex (10 %). Avant de l’utiliser pour la première fois, l’entreprise recommande de le laver à 60 °C au minium avec un détergent. En fait, le masque est lavable et réutilisable jusqu’à 50 fois. Malgré ses qualités, il s’agit d’un masque de protection qui doit servir uniquement au quotidien. Il n’est pas certifié pour une utilisation dans un domaine médical.

Un tarif très abordable

18,5 euros : C’est le prix du masque qui est d’ores et déjà disponible sur la boutique en ligne de KT Care pour une livraison à compter de ce mois de janvier 2021. Il est proposé en deux coloris : bleu et monogramme argenté. Concernant la taille, il en existe quatre. De quoi permettre à tous les membres de la famille d’avoir un masque adapté à leur âge et leur physionomie.

En ce qui concerne l’entreprise derrière le concept, c’est-à-dire KT Care, elle a été fondée en 2019 par l’entrepreneuse biennoise Babette Keller Liechti. En plus de produire des masques, la start-up conçoit des gants démaquillants écologiques.