REGN, l’invention d’un récupérateur d’eau de pluie de gouttière qui produit de l’électricité

Récupérer l’eau de pluie devient une nécessité partout dans le monde, comme générer sa propre électricité d’ailleurs. Imaginez un appareil astucieux, qui allierait la collecte des eaux de pluie et la génération d’électricité ! Dénommée REGN, cette invention existe encore à l’état de prototype et elle est l’œuvre de Benjamin Koh. En effet, ce jeune inventeur a imaginé un système d’entonnoir permettant de récupérer l’eau de pluie, qui va passer dans une turbine et générer de l’électricité en étant directement raccordé au réseau domestique. Si cette invention devait être commercialisée, elle pourrait révolutionner le monde et apporter une solution complète pour réaliser des économies d’énergies. Découverte.

REGN, qu’est-ce que c’est ?

REGN est un prototype novateur de collecteur d’eau de pluie qui offre la capacité unique de générer de l’électricité. Spécialement conçu pour les régions où les précipitations sont abondantes et fréquentes, REGN présente un système révolutionnaire. Ce collecteur d’eau de pluie modulaire peut facilement être fixé à n’importe quel tuyau existant. Le débit de l’eau est utilisé pour mettre en mouvement une turbine, générant de l’énergie tout au long du processus. La modularité de REGN offre également la possibilité d’ajouter plusieurs unités en série, en fonction de l’espace disponible. Ainsi, non seulement il permet de collecter de l’eau potable, mais il génère aussi de l’énergie propre. La conception modulaire de REGN a été récompensée par le prestigieux Red Dot Design Award en 2015.

Quels sont les avantages de cette invention révolutionnaire ?

Conçu pour être installé le long d’une canalisation conventionnelle de 3″ x 4″ (ou 10 cm de diamètre), le collecteur REGN offre une solution pratique et efficace sans nécessiter de redimensionner les sections de canalisation existantes. Il dispose d’une connexion à deux broches qui facilite son raccordement aux lignes électriques du réseau. Une caractéristique unique de REGN est sa capacité à être installé dans des canalisations qui ne sont pas alignées verticalement en raison de leur âge ou d’une mauvaise exécution. Cette flexibilité permet une installation pratique et efficace, adaptée aux différentes configurations de canalisations existantes.

Pour garantir un fonctionnement sans problème, REGN est conçu pour résister au colmatage. La conception de la roue à trois pales de REGN crée un tamis virtuel, empêchant les gros obstacles de se déplacer plus loin dans la canalisation. Cela garantit un fonctionnement fluide et réduit les risques de blocage. Enfin, en raison de son utilisation en extérieur, REGN est conçu pour résister aux rayons UV et à la corrosion. Le PVC blanc est choisi comme matériau pour l’entonnoir et le boîtier externe, offrant une protection durable et une résistance aux intempéries. De plus, l’ABS est préféré au PVC en vertu de sa résistance supérieure à la corrosion, garantissant une performance fiable même dans des conditions environnementales exigeantes. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site de l’inventeur : quillasophink.com.

Une autre invention sur le même sujet ?

En 2018, quatre lycéens lyonnais avaient remporté le concours Science Factor avec un concept du même type que le REGN. Leur concept novateur de turbine permet de produire de l’énergie à partir de l’eau de pluie et des eaux usées des logements. Leur ingénieuse idée consiste à intégrer des turbines dans les canalisations d’un immeuble afin de convertir l’énergie potentielle en énergie cinétique, puis en énergie électrique.

Lorsque l’eau s’écoule dans les gouttières et les canalisations, elle fait tourner les pales de plusieurs turbines. Ensuite, un alternateur transforme cette énergie cinétique en énergie électrique directement utilisable par les habitants, tandis que l’excédent est stocké dans des batteries. Retrouvez notre article dédié à cette invention.