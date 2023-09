Roborock a inventé un lave-linge séchant à la zéolite, une innovation inspirée par les volcans

Connue pour ses robots aspirateurs qui figurent parmi les meilleurs du marché, Roborock fait son incursion dans l’univers des lave-linges avec le Zeo One. Présenté lors du récent salon IFA de Berlin, cet appareil innovant offre des fonctions avancées. Il s’agit plus précisément d’un lave-linge séchant tout-en-un. Arborant un design compact, il dispose d’une interface tactile colorée qui donne accès à une large variété de paramètres pour optimiser la lessive. Des préréglages sont également prévus pour vous faciliter la tâche. Bref, le Zeo One promet une expérience de lavage et de séchage hors du commun.

Une grande capacité d’absorption de l’humidité

Son système de séchage à température modérée, « juste un peu au-dessus de la température corporelle », est sans aucun doute la grande innovation de ce nouveau produit de Roborock. Baptisée Zeo-cycle, cette technologie propriétaire utilise un algorithme d’intelligence artificielle et un réseau de capteurs intelligents pour sécher les vêtements. Le système comprend aussi un disque en nid d’abeille comportant plus de 20 000 trous et un matériau proche de la zéolite, une roche volcanique qui a la particularité de monter en température quand elle absorbe de l’humidité, explique une vidéo publiée par Les Numériques. Celui-ci possède une capacité d’absorption de l’humidité équivalente à 40 terrains de football, soit à peu près 288 000 m² !

Compatible avec les tissus fragiles

Grâce à son séchage à basse température contrôlé par une IA, le Zeo One convient au séchage de tissus fragiles tels que la laine et la soie. En réalité, celles-ci ne sont pas compatibles avec un sèche-linge à condensation classique. Roborock affirme que pour garantir des résultats satisfaisants quel que soit le type de tissu introduit dans la machine, la température est contrôlée 100 fois par minute. Par ailleurs, le lave-linge séchant est doté du système autonettoyant Roborock LintClear qui se débarrasse automatiquement des peluches, épargnant ainsi l’utilisateur des tâches manuelles que cela pourrait impliquer.

Une capacité de séchage de 6 kg

Le Roborock Zeo One offre en outre une fonction intelligente d’autodosage du détergent. L’application Roborock, disponible sur Android et iOS, facilite davantage l’utilisation de ce lave-linge séchant qui, soulignons-le, est équipé d’un moteur DD silencieux et économe en énergie. La plateforme logicielle permet de configurer le fonctionnement de l’appareil depuis un smartphone.

Il est également possible de recevoir des notifications en temps réel. Enfin, sachez que le Zeo One a une capacité de lavage de 10 kg et une capacité de séchage de 6 kg. Le constructeur ne s’est malheureusement pas encore prononcé sur son prix et sa disponibilité. Plus d’infos : roborock.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce lave-linge séchant à la zéolite ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().