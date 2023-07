Qui n’a jamais galéré pour ranger un escabeau ou le faire entrer dans un coffre de voiture ? Cet outillage est très commode, mais il est aussi très encombrant. Généralement, on le pose contre un mur à l’extérieur ou on le « cache », debout, derrière un meuble. Et quand il s’agit de se souvenir où il se trouve lorsque l’on en a besoin, c’est une autre affaire. L’escabeau n’est jamais rangé au même endroit, sauf pour les plus maniaques qui pratiquent l’adage, une chose à sa place, une place pour chaque chose. Depuis quelques années, il existe un outil très pratique : l’escabeau pliable télescopique tubulaire. Cet escabeau se plie et se range dans un placard pour gagner de la place et du temps pour le retrouver. Justement, le modèle SECURY-T est actuellement en promotion sur le site Leroy Merlin, où il est vendu 99 €* au lieu de 143,98 €. C’est le moment de vous en équiper pour changer vos ampoules !

Présentation de l’escabeau pliable télescopique tubulaire 4 marches

Cet escabeau garantit une solidité exceptionnelle grâce à sa fabrication avec des alliages d’aluminium de qualité aéronautique. Cette conception garantit autant sa légèreté, sa facilité de déplacement que sa résistance. Conforme à la norme EN131, cet escabeau télescopique pliable mesure 146 cm de hauteur et dispose de quatre marches. Il est capable de supporter jusqu’à 150 kg de charge. Ce qui le distingue, c’est son système de pliage innovant. En levant le pied au milieu d’une marche, celui-ci s’incurve jusqu’à ce que les deux parties se rejoignent verticalement pour former un tube compact. Ce mécanisme de pliage révolutionnaire permet des déplacements aisés dans n’importe quel espace, que ce soit dans la maison, les locaux ou même dans un véhicule, grâce à son encombrement réduit. De plus, le stockage de ces escabeaux devient extrêmement commode, nécessitant très peu de place.

Que faut-il savoir de plus sur cet escabeau ?

Soulignons le fait que les clients ayant laissé des commentaires sur le produit sont tous très satisfaits. Certains mentionnent le gain de place indéniable, pour un artisan qui peut désormais ranger l’escabeau dans sa fourgonnette et ne plus l’accrocher à l’extérieur. D’autres encore soulignent la facilité avec laquelle il se plie et se déplie pour un gain de temps et de place assurés. Ajoutons qu’il se dote de pieds antidérapants pour des questions de sécurité et se veut hyper léger, pour être utilisable par tout bricoleur. Un escabeau télescopique, une belle invention qui devrait séduire de nombreux bricoleurs qui aiment aussi que tout soit rangé ! Outre sur Leroy Merlin (99,99 € au lieu de 143,98 €), vous trouverez également des modèles semblables sur Cdiscount.

Une autre invention autour de l’escabeau ?

L’inventeur Normand Yvon Audic a créé une solution innovante pour assurer la stabilité des échelles grâce à un système hydraulique ingénieux. Les kits Rapidstab offrent un stabilisateur d’escabeau à commande hydraulique, adapté à tous les modèles. Ce kit se compose de pieds coulissants et d’un système hydraulique à gâchette, fonctionnant sans batterie.

Grâce à ce système, il est possible d’ajuster l’appui des quatre pieds de l’escabeau sur des surfaces irrégulières. Le Rapidstab est compatible avec tous les modèles d’escabeaux, en tenant compte du nombre de marches (de 3 à 7 marches) et convient aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Plus d’informations sur cette invention française ? Rendez-vous sur le site Rapidstab.

*Les prix ont été relevés le 17 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

