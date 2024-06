SolarFlow Hyper, une batterie résidentielle qui procure jusqu’à 30 h d’autonomie dans la maison

Les dernières augmentations des tarifs de l’électricité nous ont plombé nos factures. Avec une hausse de près de 10 % en tarif de base, cela représente la somme de 200 € par an sur nos factures. Certes, le ministère de l’Économie explique, dans ce communiqué, les raisons de la hausse, il n’empêche, que, nous, particuliers, notre budget en prend un coup. Pour tenter de limiter les dégâts, nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers des batteries résidentielles, qui permettent de stocker de l’énergie. L’un des spécialistes mondiaux, Zendure, la marque germano-américaine, vient de lancer une nouvelle gamme de batterie sous le nom « SolarFlow Hyper ». En sachant que la consommation journalière d’un français est de 2 200 kWh (selon la surface, le mode de chauffage, etc.), le modèle le plus puissant et complet, alimenterait une maison entière de 20 à 30 heures. Découverte.

Les ventes de batteries résidentielles ont le vent en poupe

En France, la hausse est d’approximativement 10 %, ce qui au regard de certains autres pays européens, est très peu. Imaginez qu’en Belgique, les prix sont 30 à 35 % plus élevés qu’en France, par exemple. Quant au Royaume-Uni, la hausse fut vertigineuse avec 54 % de plus que l’année précédente depuis le 1ᵉʳ février dernier. Les batteries résidentielles, qui peuvent être couplées à des panneaux solaires, permettent de stocker de l’énergie. Leur atout étant que l’électricité produite est prioritaire sur celle fournie par le réseau, car au plus proche des appareils. J’ai choisi de vous présenter deux modèles lancés par la marque Zendure, lors du salon Intersolar en Allemagne. Tout d’abord, la plus sophistiquée, la SolarFlow Hyper 2 000 (1 683 €) puis la SolarFlow Ace 1 500 (499 €).

Jusqu’à 30 heures d’électricité stockée

Le Zendure SolarFlow Hyper 2000 est une « bête de course qui combine un hub de contrôle intelligent et un micro-onduleur, offrant 1800 W d’entrée Dual-MPPT et 1200 W d’entrée et sortie AC bidirectionnelle, avec une sortie ajustable jusqu’à 800 W. Grâce à sa fonctionnalité de charge et décharge AC de 1200W et l’intégration des prix de l’électricité de Nord Pool, les utilisateurs peuvent optimiser leurs coûts en fonction des fluctuations tarifaires. De plus, grâce à une plage MPPT remarquable de 1,8 à 5,4 kW, chaque phase équipée de SolarFlow Hyper peut stocker de 7,68 à 23,04 kWh. Bien entendu, elle est couplée à l’application Zendure qui permet une gestion intelligente de l’énergie, ainsi que de l’état des batteries.

Les caractéristiques techniques de la Zendure HyperFlow 2 000

Tension nominale d’entrée PV : 15 V- 55 V

Nombre de MPPT : 2

Connexions MPPT1 : PV1 et PV2

Connexions MPPT2 : PV3 et PV4

Plage de tension nominale MPPT : 16-48 V

Chacun Courant nominal MPPT : 20,5 A

Chacun Puissance nominale MPPT :900 W

Puissance nominale deux MPPT : 1800W

Puissance nominale : 1200 W

Tension nominale : 220 V/230 V/240 V

Fréquence nominale : 50 Hz

Courant nominal : 5,5 A

Température de stockage : de -25℃ à 85℃

Classe IP : IP65

La batterie résidentielle HyperFlow 2 000 est vendue au prix de 1 683 €* sur Amazon. Elle vous permet de stocker jusqu’à 30 heures d’électricité (dans sa version la plus puissante), pour l’utiliser lorsque vous en avez réellement besoin.

La batterie résidentielle SolarFlow Ace 1 500

Ce modèle, plus petit et bien sûr, plus abordable, se destine plus particulièrement à un usage extérieur comme le camping ou l’utilisation dans un abri de jardin. La station d’énergie portable Ace 1500 peut fournir jusqu’à 1500 W de puissance de sortie AC, avec une puissance de crête atteignant 3 000 W. La puissance de sortie varie en fonction de la batterie AB connectée : 960 W avec une AB1000, 1200 W avec une AB2000, et 1500 W avec deux AB1000 ou deux AB2000. Elle supporte une entrée solaire de 400 W, et lorsqu’elle est utilisée avec le HUB 1200, la puissance totale peut atteindre 1400 W, ou 2200 W avec le HUB 2000. Ace 1500 est compatible avec les batteries AB1000 et AB2000, permettant d’empiler jusqu’à quatre batteries pour une capacité maximale de 7 680 Wh. Elle est vendue, seule, sans panneaux solaires, au prix de 499 €* sur Amazon. Que pensez-vous de ce système de batteries résidentielles ? Les utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 24 juin, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers, par le site vendeur.

