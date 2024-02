Soutenu par Bill Gates, Koloma développe une méthode révolutionnaire pour exploiter l’hydrogène natif

L’hydrogène joue un rôle majeur pour atteindre les objectifs de décarbonation de notre planète et de lutte contre le réchauffement climatique. Ce vecteur d’énergie peut être produit par procédés thermochimiques ou par électrolyse de l’eau. Mais il est aussi naturellement présent dans la croûte terrestre, à un taux de 0,14 %. Autrefois, à cause de sa grande réactivité chimique, on a estimé qu’il ne pourrait y avoir de l’hydrogène gazeux dans de grands dépôts de croûte terrestre. On a également pensé que cet élément était uniquement disponible sous la surface rocheuse de la Terre, surtout dans les formations géologiques composées de minéraux et d’hydrocarbures. Aujourd’hui, grâce à des avancées technologiques, ces théories qui s’opposaient à l’existence de plus grandes quantités d’hydrogène dans le sous-sol de la planète ont été écartées. Explications.

Comment exploiter les ressources d’hydrogène natif ?

Des études récentes ont démontré la présence d’importants gisements de ce vecteur d’énergie naturel dans le manteau terrestre. Ces dernières années, avec la course à l’énergie propre, certaines entreprises étudient ainsi les meilleurs moyens d’explorer cet « or blanc ». Quelques sites d’hydrogène géologique ont été déjà identifiés et des forages sont en cours aux États-Unis et en Australie. Cependant, le potentiel réel de l’hydrogène géologique n’a pas été évalué de façon précise jusqu’à ce jour.

Il est crucial de disposer d’un système à la pointe de la technologie pour exploiter efficacement ce vecteur d’énergie précieux, et ce, en tenant compte de la viabilité économique des projets. La start-up américaine Koloma, basée à Denver, dans le Colorado, a notamment réussi à développer une méthode de production d’hydrogène géologique, rentable et respectueuse de l’environnement. Elle s’appuie également sur ses données exclusives et son équipe d’experts pour identifier et accéder à cette ressource naturelle.

En quoi cette nouvelle approche est-elle différente ?

Cette entreprise affirme sur son site internet que sa technologie de production permet d’obtenir de l’hydrogène géologique de manière continue et sans libérer des gaz à effet de serre. De plus, celle-ci pourrait être adoptée à grande échelle. Selon cette start-up, de grandes quantités d’hydrogène natif se forment continuellement et se stockent dans les formations géologiques récentes grâce à la réaction eau-roche, appelée « serpentinisation », dans le sous-sol de la Terre.

D’après des études antérieures (citées par Koloma sur son site), environ 23 millions de tonnes d’hydrogène blanc sont naturellement produites sur Terre chaque année. Cela serait largement suffisant pour répondre au tiers de la demande annuelle en ce carburant sans émission. L’entreprise ambitionne ainsi à développer rapidement ses activités d’exploration, de production et de commercialisation d’hydrogène naturel. Pour atteindre ses objectifs, elle utilise ses propres capitaux et les financements de la part des investisseurs tels que Bill Gates, fondateur de Microsoft, United Airlines et Amazon. Elle a aussi obtenu des subventions du département américain de l’Énergie, via l’agence ARPA-E pour financer ses travaux de recherche.

Quelles sont les caractéristiques de l’hydrogène géologique ?

L’hydrogène « blanc », « naturel » ou « géologique » est considéré comme un vecteur d’énergie respectueux de l’environnement en raison de ses propriétés uniques. Ce produit provient des roches mères riches en fer, explique l’entreprise sur son site internet. Contrairement à cela, les énergies fossiles, dont le pétrole et le gaz, sont extraites de roches mères matures et organiques riches en carbone. Selon Koloma, l’hydrogène naturel présente une faible teneur en carbone (0,1 kg CO2e/kg H2). Il nécessite un très faible apport d’eau et d’énergie externe lors de son processus de production. Grâce à la technologie innovante de cette start-up, un site d’exploitation de ce carburant créerait peu de perturbation de la surface. Pour obtenir plus de détails sur le projet de cette start-up, visitez son site Koloma.com. Que pensez-vous de cette technologie ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .