Sprsun lance une pompe à chaleur aérothermique pour les piscines affichant un COP de 5,23

Guangzhou Sprsun New Energy Technology Development Co., Ltd., mieux connue sous le nom de Sprsun, est une entreprise chinoise fondée en 1999. Elle conçoit et propose sur le marché une large variété de pompes à chaleur et de convertisseurs DC qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Elle a récemment procédé à la mise à jour de son catalogue en lançant un produit pensé spécifiquement pour les centres aquatiques. Il s’agit d’une pompe à chaleur aérothermique destinée entre autres aux piscines et aux spas. Se déclinant en 11 versions, avec une puissance calorifique allant de 6,5 kW à 39 kW, le nouvel appareil peut chauffer l’eau à des températures allant de 28 °C à 35 °C, peu importe les conditions climatiques.

Convient à l’eau salée

Concernant la puissance frigorifique, elle va de 3,6 kW à 21,5 kW, en fonction des modèles. Fait intéressant, la nouvelle PAC de Sprsun ne craint ni l’eau salée ni l’eau chlorée. Et pour cause, elle est équipée d’un échangeur de chaleur en titane résistant à la corrosion. Cette conception assure une grande fiabilité et un fonctionnement optimal dans les environnements hostiles. On sait par ailleurs que le coefficient de performance oscille entre 4,8 et 5,23 à 15 °C. À 27 °C, celui-ci varie entre 6,9 et 7,45. Dans sa version la plus petite, la pompe à chaleur aérothermique mesure 930 mm x 380 mm x 670 mm et affiche 57 kg sur la balance.

Un coefficient de performance élevé

La variante la plus grande, elle, fait 1090 mm de long pour 820 mm de large et 510 mm d’épaisseur. Elle pèse 82 kg. Pour ce qui est de la puissance maximale d’entrée, elle va de 1,34 kW à 3,32 kW. On notera aussi le fait que le courant d’entrée maximal oscille entre 6,5 ampères et 16,2 ampères, selon les versions. D’après le fabricant chinois, son nouveau produit consomme moins d’énergie par rapport aux solutions concurrentes grâce à une conception intelligente. Grâce à son COP élevé, il optimise le fonctionnement du compresseur intégré. De plus, la présence d’une fonction de dégivrage automatique contribue à la réduction du gaspillage d’énergie.

Une conception ingénieuse

En fait, le système fonctionne avec un réfrigérant de type R32, soit du difluorométhane. Il est doté d’un compresseur rotatif Panasonic ainsi que d’un moteur de ventilateur à courant continu sans balais NIDE. Sprsun promet en outre un fonctionnement silencieux. « Elles [NDLR Les pompes à chaleur] offrent un grand silence dans votre environnement de baignade, 10 dB(A) de moins que les pompes à chaleur de piscine domestiques traditionnelles », écrit l’entreprise dans la page de présentation du produit sur son site web.

Enfin, sachez que la nouvelle pompe à chaleur aérothermique est compatible WiFi et dispose d’une interface tactile. Malheureusement, nous ignorons encore les prix. Plus d’infos : sprsunheatpump.com. Ce type de pompe à chaleur pour piscine pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .