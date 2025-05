Subaru dévoile un airbag extérieur pour protéger les cyclistes en cas de choc frontal

Non, ce n’est pas une blague ni un poisson d’avril en retard : Subaru vient de dévoiler un airbag extérieur… destiné non pas au conducteur, ni aux passagers, mais aux cyclistes. Oui, ceux qui roulent sans carrosserie, sans pare-chocs, et avec juste un casque (quand ils y pensent). Disponible uniquement au Japon pour le moment, ce nouveau système équipe la dernière version du Subaru Forester, et se déploie le long du pare-brise, y compris sur les montants latéraux. L’objectif ? Réduire les blessures graves à la tête et au cou en cas de choc frontal. Et, si cela peut faire sourire, c’est en réalité une petite révolution dans la sécurité routière. Les cyclistes représentent 7 % des décès sur nos routes, selon Cerema, ce dispositif pourrait changer la donner et surtout sauver des vies. Découverte.

Un airbag pour ceux qui ne sont même pas dans la voiture

Jusqu’à présent, les airbags externes s’arrêtaient à la protection des piétons. Ce que fait Subaru ici, c’est clairement franchir une nouvelle étape : proposer une vraie protection aux cyclistes, ces usagers qu’on croise au quotidien, casque vissé sur la tête et vigilance en alerte, mais qui restent les grands oubliés des systèmes de sécurité automobile. Avec ce nouvel airbag, Subaru agit avant l’impact : le système se déploie en un éclair, depuis la base du pare-brise jusqu’aux fameux montants A – ces zones dures comme du béton et malheureusement redoutables en cas de choc.

En clair, si un cycliste devait être percuté, les points de contact les plus critiques seraient amortis, limitant fortement les risques de traumatisme crânien. La marque a même revu la fixation des panneaux supérieurs et inférieurs, histoire qu’ils tiennent bon quoi qu’il arrive. C’est un peu comme si la voiture tendait un coussin de sécurité à un cycliste… avant même qu’il n’ait eu le temps de comprendre ce qui se passe.

Comparaison avec les autres solutions pour cyclistes

Solution de sécurité Type Prix estimé Port obligatoire ? Protection offerte Gilet airbag Helite B’Safe Équipement individuel + de 500 € Oui Thorax, dos Casque classique Équipement individuel 50 à 150 € Oui Crâne uniquement Airbag extérieur Subaru Équipement collectif Inclus dans le véhicule Non Crâne, cou, visage

Un pas vers des villes plus sûres… mais seulement au Japon

Pour l’instant, ce petit bijou technologique n’est disponible qu’au Japon, où Subaru teste la nouvelle version du Forester sur un marché sensible aux innovations sécuritaires. Aucune annonce officielle n’a encore été faite pour une arrivée en Europe ou en Amérique du Nord. Et, c’est bien dommage, car ce genre d’innovation a tout le potentiel pour accompagner la transition vers une mobilité plus douce, en rassurant les cyclistes urbains, souvent hésitants face au trafic motorisé. En protégeant les cyclistes sans leur imposer un équipement supplémentaire, Subaru propose une solution collective qui pourrait rendre les trajets à vélo ou en trottinette plus sûrs, plus sereins, et plus populaires.

Un vrai bonus pour les villes qui veulent réduire les émissions, la pollution sonore, et promouvoir des rues partagées. À terme, cela pourrait même influencer la conception des futurs véhicules et les normes de sécurité européennes. Et vous, seriez-vous prêt à rouler plus fréquemment à vélo si les voitures vous protégeaient aussi bien que leurs propres passagers ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .