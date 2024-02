Sunlit Sea dévoile un nouveau panneau solaire flottant, plus robuste, plus simple et plus rapide à installer

L’énergie solaire est l’une des solutions alternatives les plus viables aux combustibles fossiles nocifs pour l’environnement. Elle participe grandement à la décarbonation de la production d’électricité dans le monde. Selon un rapport d’études de Precedence Research en 2023, le marché du photovoltaïque devrait croître à 837,28 milliards de dollars américains (772,48 milliards d’euros) d’ici 2032. Bien que cette énergie renouvelable soit intéressante, elle présente toujours quelques inconvénients. Les centrales solaires terrestres occupent, en effet, de vastes terrains, qui pourraient être utiles dans d’autres domaines d’activité comme l’agriculture.

Afin de résoudre ce conflit d’espace, des panneaux photovoltaïques flottants ont été lancés pour la première fois en 2007. Ces technologies connaissent aujourd’hui une croissance constante malgré quelques contraintes à surmonter. Leur installation et leur maintenance exigent des interventions coûteuses et complexes. De plus, leur résistance aux environnements marins extrêmes pourrait être encore améliorée. Basée en Norvège, l’entreprise Sunlit Sea serait parvenue à résoudre ces problèmes majeurs en mettant au point des panneaux flottants innovants préfabriqués en usine. Explications.

Les atouts de ce système PV flottant, selon son concepteur

Selon cette start-up norvégienne, ses nouveaux panneaux solaires flottants préfabriqués permettent de réduire considérablement les ressources nécessaires pour les assembler et les installer sur un plan d’eau. En effet, les travaux pourraient être réalisés plus rapidement par une petite équipe d’installateurs. Le fondateur et PDG de Sunlit Sea, Per Lindberg, a affirmé à Sustainable Brands que la phase d’assemblage des modules s’est effectuée dans un délai dix-sept fois plus rapide que celle des solutions similaires proposées par les concurrents. Concrètement, les panneaux préfabriqués seraient faciles à transporter en utilisant un conteneur standard.

Les modules pourraient être emmenés directement sur le rivage, depuis lequel les installateurs pourraient les remorquer en bateau jusqu’à l’emplacement souhaité. Ils sont regroupés en brins et reliés entre eux par de nombreuses chaînes pour former une importante centrale solaire flottante. Ils pourraient être déployés sur des rivages étroits ou larges. Installé près du plan d’eau, ce système plat et robuste pourrait pleinement exploiter le refroidissement naturel. D’ailleurs, il offre une plus grande résistance aux vents violents, aux mouvements et aux forces des vagues, explique son fabricant. Il serait en mesure de supporter un taux d’humidité élevé.

Les spécificités de ces nouveaux panneaux PV flottants

Avant de lancer son innovation sur le marché, Sunlit Sea a effectué de longs travaux de recherche et de développement. Elle a testé sept prototypes sur trois sites différents en Norvège. Selon elle, cette technologie solaire flottante est respectueuse de l’environnement. Les panneaux solaires sont montés sur une plateforme unique fabriquée en aluminium pressé à froid et recyclable. Chaque flotteur de 1,88 m de long et de 1,88 m de large est maintenu à l’aide de charnières en polyuréthane. Il accueille les panneaux photovoltaïques mono PERC d’une efficacité de 22,7 %.

D'une puissance de 537 Wc, chaque module solaire est composé de 100 cellules PERC monocristallines placées entre un laminé et un verre solaire de 3,2 mm d'épaisseur. Il intègre également un système de refroidissement liquide et un dispositif d'arrêt automatique, lui permettant de se déconnecter automatiquement en cas de défaillance. Cette fonction est essentielle afin de limiter les fuites de courant qui pourraient porter atteinte à la sécurité des marins. Par ailleurs, l'entreprise a développé une méthode innovante pour déterminer l'éventuelle puissance perdue du système à cause des mouvements induits par les vagues. Plus d'informations : Sunlitsea.no.