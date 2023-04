Longtemps réservés aux habitants d’une maison équipée d’un jardin, les panneaux solaires peuplent désormais de plus en plus les principales agglomérations. Cela est rendu possible par des solutions sur mesure comme la Sunology City. Fabriquée en France, cette dernière est une station solaire urbaine conçue pour les balcons des appartements. Ses caractéristiques physiques et techniques ont été spécialement étudiées pour répondre aux exigences particulières des logements urbains. « Sunology CITY, c’est la première station solaire urbaine, conçue et assemblée en France. La première. Et même la seule. Imaginée spécialement pour ceux qui vivent en appartement. » affirme l’entreprise sur son site officiel.

Un rendement élevé

La Sunology City se compose de trois panneaux solaires affichant chacun une puissance de 150 WC (watt crête) pour un poids de 4 kg. Au total, le système offre donc une puissance de 450 WC. Le tout est couplé à un onduleur MPPT de 400 W. Selon les données fournies par l’entreprise, ce convertisseur possède un rendement de 99,8 %. Sa durée de vie ainsi que celle des panneaux photovoltaïques, lesquels mesurent 115 cm de haut sur 68 cm de large, sont estimées à 25 ans minimum.

Facile à mettre en œuvre

Il est intéressant de noter que la station solaire Sunology City est dépourvue de batteries. Au lieu de cela, elle se branche directement sur une prise électrique domestique. Alors comment ça marche ? Comme l’explique la firme française, une prise électrique fonctionne à double sens. En plus de pouvoir alimenter un appareil électrique, elle peut accueillir une source de courant alternatif. Dans ce cas, ce dernier repart dans l’autre sens jusqu’au compteur électrique. Ainsi, tout équipement branché sur ce passage tire parti de l’énergie générée par les panneaux solaires. « En 5 minutes, sans effort, de l’électricité solaire gratuite et sans carbone se propage dans votre réseau. Et bim : de l’autonomie, pour des décennies. », précise Sunology.

Une réduction non négligeable sur sa facture d’électricité

Pour garantir un rendement élevé et une certaine discrétion, la station solaire Sunology City utilise un cadre glissière en aluminium laqué noir. Ce support permet d’orienter les panneaux de sorte à optimiser la production d’électricité. Il faut savoir que le système ne s’adresse pas uniquement aux habitants des appartements. Il convient également à une maison classique dans la mesure où l’on peut l’installer sur la rambarde d’une terrasse. D’ailleurs, il peut être positionné aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Selon les explications de Sunology, le produit peut réduire la facture d’énergie annuelle des ménages de 10 à 20 %. Concernant son prix, il s’élève à 789 € ! « Insensibles aux intempéries, dotés d’une incroyable résistance mécanique, nos panneaux jouissent d’une garantie de fabrication de 15 ans, et d’une garantie de performance de 80 % à 25 ans. Pour le micro-onduleur, c’est 25 ans, pas moins. ». Plus d’informations sur Sunology.eu.