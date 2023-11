Timekettle WT2 Edge, des écouteurs innovants qui peuvent traduire les discussions en temps réel en 40 langues

L’incompréhension d’une langue est particulièrement désavantageuse dans de nombreuses situations. Pour un voyageur, elle peut impacter négativement sur l’expérience, dans la mesure où il lui est particulièrement difficile de communiquer avec les locaux et, éventuellement, de nouer des relations avec ceux-ci. Pour un professionnel, elle peut rendre plus complexe, voire empêcher, la conclusion d’une affaire ou l’intégration dans une équipe. Dans l’optique d’abattre les barrières linguistiques et de faciliter grandement les échanges entre deux ou plusieurs personnes parlant différentes langues, Timekettle a mis au point un traducteur en temps réel se présentant sous la forme d’écouteurs : le WT2 Edge.

La technologie HybridComm™ pour une meilleure interprétation des discussions

WT2 Edge se démarque des autres dispositifs de traduction, grâce à HybridComm™. Cette technologie a été mise au point par Timekettle pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une interprétation plus fluide et naturelle de leurs échanges. Pour ce faire, elle adopte une structure technique différente des autres traducteurs, améliorant significativement le traitement des discussions, l’interprétation et la traduction. Les écouteurs ont été pensés pour procurer une meilleure expérience et permettre aux interlocuteurs de se concentrer uniquement sur leur conversation. Facilement transportables, ils accompagnent leurs utilisateurs dans leur quotidien et peuvent être connectés 24h/24 et 7j/7 à des services de traduction.

Un système de traduction précis et rapide

Les écouteurs du WT2 Edge ont été conçus pour réduire intelligemment les bruits durant les échanges. Ils sont équipés de micros à double formation de faisceau, d’une technologie de reconnaissance vocale dite « directionnelle » et peuvent filtrer efficacement les bruits tels que ceux émis par la circulation. D’autre part, ils sont connectés à une plateforme d’intelligence artificielle dotée de différents moteurs, garantissant des traductions d’une précision allant jusqu’à 95%. Pour améliorer l’accès aux traductions et fluidifier les échanges entre les utilisateurs parlant différentes langues, Timekettle a mis en place un réseau de 15 serveurs.

Ces derniers permettent d’accélérer significativement les interprétations des discussions captées par les écouteurs et de fournir une expérience fluide dans diverses situations : présentation commerciale, réunion d’entreprise… Le temps de latence est compris de 0,5 à 3 s. Pour information, la plateforme d’IA est composée d’un moteur réalisé par Timekettle et d’autres systèmes de traduction de grandes entreprises telles que Google, DeepL, iFlytek ou Microsoft.

Un dispositif permettant de traduire des discussions en 40 langues

Grâce à la plateforme d’intelligence artificielle et son réseau de serveurs, WT2 Edge est capable de traduire une discussion en 40 langues de manière rapide et fluide. Outre les langues, les écouteurs peuvent s’adapter à 93 accents et permettent à leurs utilisateurs de communiquer plus efficacement dans les différentes régions d’un pays. Dans le cas du chinois, par exemple, le dispositif prend en charge le cantonais, mais aussi le chinois simplifié et traditionnel. Pour l’arabe, WT2 Edge prend en charge entre autres les accents égyptiens, algériens, tunisiens et qataris. À noter que les écouteurs doivent être connectés à la plateforme de Timekettle pour pouvoir accéder aux 40 langues. En mode hors ligne, ils peuvent prendre en charge uniquement 8 packs de langues.

Quatre modes pour s’adapter à différentes situations

Les utilisateurs du WT2 Edge peuvent choisir entre quatre modes, en fonction de la situation. Le mode simultané permet de discuter en temps réel avec un interlocuteur, en partageant les écouteurs. Le mode tactile, quant à lui, est parfaitement adapté aux environnements bruyants. Il s’active en appuyant sur les écouteurs et traduit instantanément les phrases, avant de les transférer aux écouteurs d’un autre utilisateur. Concernant le mode haut-parleur, il permet de transférer les mots traduits vers un smartphone ou un système audio connecté à celui-ci.

Pour finir, le mode écouteur a pour fonction de traduire rapidement les discussions captées par les micros. Il peut se révéler utile pour rester connecté à différentes personnes, lors d’une session de formation ou d’une réunion. Les écouteurs Timekettle WT2 Edge sont disponibles sur Amazon au prix de 349,99 € et la version WT2 (sans Edge) en promotion à la Fnac à 193,71 €. Plus d’informations : timekettle.co. Que pensez-vous de ce traducteur en temps réel ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.