Une invention et une « percée prometteuse » pour transformer la pollution de l’air en carburant vert

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les émissions mondiales de carbone liées à l’énergie ont connu une hausse de 0,9 % en 2022. Malgré cela, jusqu’à 550 millions de tonnes ont été évitées l’année dernière, grâce au développement des technologies d’énergie renouvelables et bas carbone. Aujourd’hui, face au changement climatique, il est plus que jamais important de démocratiser la production d’énergies et de carburants propres. De nombreuses équipes d’ingénieurs travaillent ainsi à trouver des solutions à la fois viables et efficaces. C’est notamment le cas de la recherche réalisée par des scientifiques de l’Institut de technologies de l’Illinois, de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université de l’Illinois. Leurs résultats seraient concluants, car cette équipe a réussi à créer un système capable de convertir la pollution de l’air (CO₂) en e-carburants tels que le propane vert. Découvrez cette prouesse à travers cet article.

Comment fonctionne leur système d’électrolyse ?

Dirigé par le professeur adjoint de génie chimique Mohammed Asadi, ce groupe de recherche américain a mis au point un procédé d’électrolyse évolutif et commercialement viable. Il a employé des matériaux peu coûteux et facilement disponibles, en vue de produire des composés chimiques à haute densité énergétique à partir du dioxyde de carbone. Il est bon de noter que les études antérieures de ces chercheurs ont seulement abouti à la génération de composés moins denses en énergie (le méthane et l’éthanol par exemple).

Mais cette fois-ci, leur nouvelle technique serait capable de produire des molécules tri-carbones, éléments constitutifs des carburants comme le propane (C3H8). Ce composé chimique peut être utilisé dans de multiples domaines tels que l’aviation, l’automobile, le séchage des vêtements, le chauffage domestique, les industries, etc. Selon ces scientifiques, ce processus pourrait être mis à l’échelle commerciale afin d’aider les États-Unis à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. D’ailleurs, pour le mettre en application, Mohammed Asadi a déjà conclu un partenariat avec le distributeur mondial du propane SHV Energy.

Comment a été conçu ce procédé ?

L’objectif de cette équipe de chercheurs est de créer des produits chimiques renouvelables. Cela permet d’interrompre le cycle vicieux du carbone, tout en récupérant les éléments chimiques dont les êtres humains ont besoin au quotidien. Ainsi, ces scientifiques ont développé ce nouveau système de production de propane par électrolyse. Ils ont associé des méthodes expérimentales et informatiques pour étudier les mécanismes du catalyseur. Par conséquent, ils ont déterminé les éléments principaux pouvant améliorer la stabilité, la sélectivité et l’activité d’un matériau catalyseur.

Durant leurs expériences, ces scientifiques ont développé un prototype d’électrolyseur à flux pouvant produire du propane en continu. À travers ce projet, l’Institut des technologies de l’Illinois met à l’honneur les technologies innovantes contribuant à limiter l’empreinte carbone des activités humaines et le réchauffement climatique. Selon ces chercheurs, lorsque ce prototype est optimisé et mis à l’échelle, cette équipe pourra passer au développement d’un processus de capture et d’usage du carbone durable. Ces systèmes ont des coûts maîtrisés en privilégiant l’utilisation des matériaux bon marché et en limitant la consommation d’énergie.

Le propane est-il une source d’énergie propre ?

Le propane est classé parmi les carburants ou combustibles propres existants. Lors de sa combustion, il n’émet pratiquement pas de particules polluantes et génère peu de gaz à effet de serre. Il est transporté et stocké sous forme de liquide, mais il est souvent utilisé sous forme gazeuse. En cas de fuite, ce produit chimique ne risque pas de contaminer ni l’air ni les sols. Pour obtenir plus d’informations sur l’innovation du professeur Mohammed Asadi, rendez-vous sur sciencedaily.com / nature.com

Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .