Une maison à deux étages imprimée en 3D qui associe un mélange de bois et de béton

L’impression 3D est en plein essor et il faudra probablement compter avec cette technique dans les années à venir, notamment dans la construction de maisons… A Houston (Texas), une maison imprimée en 3D, la première du genre, associe béton et bois grâce à un immense portique d’impression 3D qui aide à la construction d’une maison qui sera la première structure à plusieurs étages imprimée en 3D aux États-Unis. Cette maison qui intègre également une ossature bois dans une nouvelle conception a été imaginée par Leslie Lok et Sasa Zivkovic, professeur d’architecture au College of Architecture, Art and Planning (AAP) et co-directeur du bureau d’études HANNAH. Découverte.

Le concept de l’impression hybride…

Lorsque l’on regarde le résultat, les murs ressemblent à de la pâte à gâteau dont plusieurs couches auraient été empilées… L’immense imprimante 3D a même ajouté un second étage sur la maison de Houston, qui sera donc la première structure à plusieurs étages aux Etats-Unis. Au-delà de la réalisation, les concepteurs de ce nouveau procédé bois et béton affirment que cette maison familiale à deux étages démontre que les processus de construction innovants peuvent être étendus à de multiples usages pour remédier à la pénurie de logements qui devient de plus en plus inquiétante outre-Atlantique.

Comment cela est-il possible ?

La conception hybride imaginée par les deux professeurs relie des éléments structurels composés de béton imprimé en 3D à une charpente en bois classique, celle que l’on retrouve dans la plupart des constructions américaines. La combinaison des deux matériaux montre que chacun des deux peut être utilisé sous ses meilleurs auspices, là où il fonctionne le mieux, avec un minimum de déchets, pour créer des bâtiments efficaces, résistants à des phénomènes météorologiques de plus en plus intenses et potentiellement plus abordables. L’un des professeurs, Mr Lok déclare : Notre approche de la construction hybride crée un système de construction qui est structurellement efficace, facilement reproductible et adapté aux matériaux. Ce qui donne un nouveau potentiel de conception avec de nouveaux composants pour les besoins des propriétaires, mais cela simplifie aussi grandement le système de construction, réduisant ainsi les coûts de construction et de main d’œuvre.

Le projet en quelques détails…

La maison de Houston, lorsqu’elle sera terminée devrait disposer de trois chambres, de trois salles de bains, d’un garage pour deux voitures, et d’une cheminée… Elle sera alors l’une des plus hautes structures imprimées à ce jour. La superficie totale de la maison à étages sera de 4000 pieds carrés soit environ 371 mètres carrés… Quant à l’imprimante nécessaire pour réaliser cette prouesse, elle mesure 18 mètres de long sur 10 mètres de large et 10 mètres de hauteur… Enfin, les concepteurs affirment que grâce à divers systèmes comme de la mousse pulvérisée pour l’isolation ou une ventilation et climatisation conventionnelle, cette nouvelle maison s’adaptera aux besoins des professionnels comme des particuliers…

Elle pourrait permettre la construction rapide d’immeubles de logements ou de lotissements de maisons individuelles. Les concepteurs pensent aussi que leur nouvelle construction permettrait de réduire les délais et coûts de construction car il ne faut que quatre personnes pour construire une maison dans un temps très court en rapport à une maison traditionnelle. L’impression 3D, l’avenir du BTP ? L’avenir nous le dira ! Plus d’informations : news.cornell.edu