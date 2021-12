Une publicité norvégienne casse les codes et met en avant un Père Noël gay !

S’il y a bien un personnage que nous imaginons tous de la même manière, c’est le Père Noël ! Dans la plupart des civilisations, il s’habille de rouge et blanc, porte une longue barbe et des lunettes rondes… Il chante Ho Ho Ho Ho, apporte des cadeaux et est indissociable de ses rennes, lutins et… de la Mère Noël ! Il se pourrait aussi que ce soit une sorte d’ermite qui n’a pas de conjoint, il faut dire que l’on nous le représente souvent seul sur son traineau.

Continuons un peu dans le cliché… Le Père Noël descend donc par la cheminée et apporte des cadeaux aux enfants. Et parfois aussi aux adultes même si les enfants restent les premiers destinataires en temps normal ! En Norvège, une récente publicité de Posten, le service national postal, nous présente le Père Noël sous un autre visage… Comme un pied de nez à certains autres clichés ? On vous explique tout !

La publicité de Posten

Dans la vidéo qui fait d’ailleurs le buzz sur Internet, on découvre un homme qui s’appelle Harry… Le Père Noël se rend alors plusieurs fois chez lui pour lui déposer ses cadeaux… Et une alchimie naît entre les deux hommes ! Une alchimie si forte que ces messieurs semblent attendre avec impatience la fin de l’année pour se retrouver (et pas forcément pour les cadeaux) !

Un jour, le Père Noël décide de faire appel à des agents des services de Posten pour le remplacer… Non pas qu’il soit fatigué, mais juste parce qu’il a envie de passer des moments privilégiés avec Harry !

Alors, on casse les codes en Norvège ?

La campagne qui s’intitule « Quand Harry a rencontré le Père Noël » s’inspire du célèbre film Quand Harry rencontre Sally. Ou quand le hasard et la patience font naître de belles histoires d’amour…

Mais, cette campagne se destine surtout à fêter le 50ème anniversaire de l’abolition de la loi qui interdisait les relations homosexuelles… Et quoi de mieux qu’un Père Noël gay pour fêter cet anniversaire ? Avec plus d’un million de vues en quelques jours, la campagne publicitaire est un succès !!! Nous, on adore cette façon de casser les codes, pas vous ?

Les personnages gays chez Disney

Pendant très longtemps, les créateurs n’avaient pas le droit de créer des personnages homosexuels… A l’époque de Blanche-Neige, un homme devait se marier avec une femme, et vice-versa. Il était possible de supposer l’orientation sexuelle d’un personnage, mais ce n’était jamais clairement avoué.

Le premier couple gay et marié fait son apparition chez Disney dans Zootopie en 2016. Et encore, on le voit, mais ce n’est pas expliqué clairement. Puis dans Toy Story 4, en 2019, on découvre un couple de femmes qui viennent chercher leur enfant à l’école… Là encore ce n’est pas précisé, mais l’évidence est un peu plus flagrante que dans Zootopie !

Quelques séries diffusées sur Disney Channel mettent en avant des personnages ouvertement gays comme dans Bonne Chance Charlie. Cette publicité norvégienne s’avère être une première dans l’histoire du Père Noël ! Ils ont osé s’attaquer au mythique vieux barbu et nous, on trouve ça plutôt cool ! Pas vous ?