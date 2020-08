Disney : le personnage de Luz à Osville est la première héroïne bisexuelle du studio d’animation

Quand Disney sortait son premier long métrage d’animation, nous étions en 1937 et Blanche-Neige et les 7 nains s’affichait sur les écrans. A cette époque, comme dans les décennies qui suivront, les personnages collaient à leur époque.

Blanche-Neige faisait le ménage pendant que les nains allaient travailler, la mère de Bambi se faisait tuer par un méchant chasseur Homme ! Les hommes étaient souvent les « sauveurs » ! Mais depuis, les mentalités et les mœurs ont évolués ! Avec la série animée « Luz à Osville », les studios Disney mettront en scène, leur première héroïne bisexuelle. Pas sûre que cela plaise à la puritaine Amérique du Nord !

Luz à Osville raconte l’histoire d’une jeune fille de 14 ans qui veut devenir sorcière sans en avoir les pouvoirs magiques ! Dana Terrace, créatrice de la série diffusée sur Disney Channel vient d’officialiser la bisexualité de son personnage sur Twitter.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for "Perennial Ritual Offering Maiden". I'm so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo

— Dana Terrace (@DanaTerrace) August 9, 2020